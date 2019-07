Bão số 2 vào Việt Nam, Hà Nội mưa lớn cây đổ đè người đi đường

Từ 17h chiều 3/7, nhiều quận huyện ở Hà Nội đã xuất hiện mưa to và gió lớn, cây cối gẫy đổ ngổn ngang đè trúng người đi đường. Khoảng 18h chiều một cây phượng trên đường Trích Sài ven hồ Tây đã đổ giữa đường đè trúng 2 người phụ nữ đang đi xe máy, rất may là 2 người này chỉ bị thương nhẹ và được sơ cứu tại chỗ. Lực lượng chức năng đã cưa cắt cành cây để tránh cản trở giao thông. Theo dự báo, thời tiết khu vực Hà Nội từ đêm nay có mưa, gần sáng và và ngày mai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký công điện khẩn gửi các sở, ban ngành, các quận, huyện, thị xã, chỉ đạo công tác phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 2. Đối với các huyện thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ rừng ngang là Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức - ông Chung yêu cầu cần chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó lũ. Kịp thời khắc phục hậu quả sau lũ có thể xảy ra. Cây đổ ven hồ Tây Cành cây gẫy rụng trên vỉa hè đường Trích Sài

