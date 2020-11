Bão số 12 Etau đổ bộ, Phú Yên ngập lụt nghiêm trọng

Do ảnh hưởng của bão số 12 tên quốc tế là ETAU, nhiều địa phương ở Phú Yên có mưa lớn. Cùng với đó, nhiều hồ thủy lợi ở tỉnh này cũng tiến hành xả lũ khiến nước dâng cao nhanh chóng, tình hình ngập lụt ở một số nơi rất nghiêm trọng. Ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, tất cả 50 hồ thủy lợi của tỉnh này tiến hành xả lũ trong ngày 10/11. Việc tất cả các hồ thủy điện, thủy lợi xả lũ như thế này sẽ gây ngập nhiều vùng của tỉnh, đe dọa tính mạng của người dân. Ông Thế cho biết thêm, vì vậy, tỉnh Phú Yên đang giám sát chặt chẽ việc này để không gây thiệt hại về người, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản cho người dân. Nhiều người dân ở Phú Yên chạy lũ trong đêm. (Ảnh: VOV). Khoảng 19h, tất cả các tuyến đường đi vào huyện Đồng Xuân, tỉnh đều bị ngập từ 1m trở lên. Ở vùng trũng thấp có nơi ngập sâu 3m. Nước lên rất nhanh do các hồ thuỷ điện, thuỷ lợi trên thượng nguồn sông Kỳ Lộ tiếp tục xả lũ. Ảnh: VOV. Lũ xuống rất nhanh khiến nhiều vùng bị cô lập. Ảnh: VOV. UBND tỉnh Phú Yên cũng đã yêu cầu lực lượng quân đội và công an hỗ trợ huyện Đồng Xuân và Sông Cầu ứng phó lũ lụt. Ngay trong đêm, việc cứu dân được lực lượng cứu hộ tiến hành khẩn trương. Ảnh: VOV. Một số nơi ở Phú Yên ngập lụt nghiêm trọng (Ảnh: Facebook) Nước ngập sâu gần lên tới mái nhà. Nước ngập khiến nhiều tuyến đường tại nơi đây bị chia cắt. >>> Xem thêm video: Lũ lụt miền Trung, dân mạng “rời bàn phím”. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

