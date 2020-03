Bảo đảm an ninh được thắt chặt cho hàng nghìn người cách ly dịch Covid-19

Ngày 19/3, Công an quận Hoàng Mai và Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã triển khai các phương án bảo vệ, bảo đảm an ninh trật tự tại 2 khu vực đón người cách ly để theo theo dõi diễn biến dịch Covid-19 tại tòa nhà A1 khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai) và Ký túc xá Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội tại phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm). Theo ghi nhận, từ sáng sớm lực lượng công an đã triển khai các hàng rào an ninh tại các khu vực trên. Đồng thời từ xa có bố trí các chốt giao thông để hướng dẫn người dân đi lại thuận tiện. Công an quận Hoàng Mai cho biết, khu cách ly tại khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp có quy mô bảo đảm 2.000 chỗ lưu trú đã sẵn sàng thực hiện tiếp nhận người vào cách ly từ hôm nay (19/3) cho đến khi kết thúc dịch. Tại khu cách ly thuộc Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội hàng rào an ninh được thiêt lập từ cổng trưởng có hướng dẫn vào khu ký túc xá nằm biệt lập với các dẫy nhà giảng đường. Thượng tá Nguyễn Dũng, Phó trưởng Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, lực lượng công an đã sẵn sàng cắm chốt từ xa và ngay khu vực trong khu cách ly có quy mô bảo đảm 800 chỗ lưu trú cho người cách ly tập trung để tiếp nhận nguời vào cách ly từ ngày 20/3 cho đến khi kết thúc dịch. Cũng theo Thượng tá Nguyễn Dũng, quận Nam Từ Liêm là nơi lưu trú của nhiều công dân Hàn Quốc nhất trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó có Huấn luyện viên Đội tuyển Quốc Gia. Công an quận đã nắm tình tình, dựng lên lịch sử đi lại, tiếp xúc của khách lưu trú người Hàn Quốc để bám sát, phục vụ công tác “chống dịch như chống giặc” của thành phố. Khu vực giường nằm cách ly thông thoáng sạch sẽ. Xem thêm video: Khu cách ly Trúc Bạch được phát thịt cá miễn phí. Nguồn: VTC News.

