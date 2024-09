Bắc Giang: Bắt đối tượng cướp tài sản của nam sinh đang đi đường

Ngày 26/9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, hồi 16h30 ngày 24/9/2024, Công an huyện Lạng Giang tiếp nhận đơn trình báo của cháu T.H.N, ở xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang về việc bị cướp tài sản. Cụ thể, N. là học sinh trường THPT Lạng Giang số 1 về việc: Khoảng 6h ngày 24/9/2024, cháu T.H.N đi xe đạp điện đến trường THPT Lạng Giang số 1.

Đối tượng Trần Văn Hanh tại cơ quan Công an.

Khi đi đến đoạn đường thuộc Khu đô thị phía Tây, thị trấn Vôi thì bất ngờ bị một đối tượng nam giới đi xe mô tô phía sau cùng chiều vượt lên, áp sát, giật chiếc điện thoại iPhone 6S để ở hốc để đồ phía trước xe, sau đó đối tượng tăng ga bỏ chạy. Trị giá tài sản khoảng 1,5 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Lạng Giang đã tổ chức lực lượng tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Đến khoảng 19h cùng ngày, sau 03 giờ khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện đã điều tra làm rõ, vận động đối tượng Trần Văn Hanh (SN 1995, trú tại TDP Quảng Mô, thị trấn Vôi, Lạng Giang) đầu thú về hành vi cướp giật nêu trên, thu hồi được tang vật. Công an huyện đã tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Qua đây, Công an huyện khuyến cáo người dân một số biện pháp phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản như sau: Không nên dừng, đỗ xe, đi lại vào buổi sáng sớm, ban đêm ở khu vực vắng người qua lại, nếu phải qua khu vực này nên đi từ 2 người trở lên. Khi tham gia giao thông không treo túi xách đựng tiền, tài sản có giá trị ở tay lái xe, giỏ xe, hốc để đồ phía trước.

Khi đeo trang sức có giá trị trên người (khuyên tai, vòng vàng, dây chuyền) phải chú ý đề phòng các đối tượng có hành vi cướp giật. Không sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển phương tiện giao thông.