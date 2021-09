Bà Phương Hằng tố Võ Hoàng Yên lừa đảo: Điều tra lại... có khởi tố?

Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đang tiếp tục giải quyết, điều tra, xác minh tố giác về tội phạm của bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại TP.HCM và các tỉnh, thành phố khác. Cơ quan công an cho biết, đến nay đã có kết quả giám định nên cuộc điều tra sẽ tiếp tục. Trước đó, tháng 3/2021, bà Hằng đã tố cáo ông Yên có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bà ở TPHCM và một số tỉnh, thành phố khác. Theo bà Hằng, bà cùng chồng là ông Huỳnh Uy Dũng đã hỗ trợ số tiền lớn cho ông Yên làm từ thiện, xây chùa, ủng hộ bão lụt... Thế nhưng ông Yên không thực hiện mà chiếm giữ số tiền đó, sử dụng vào mục đích cá nhân. Sự việc được vợ chồng bà Hằng phát hiện nên tố cáo đến cơ quan chức năng. Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, trong vụ việc doanh nhân Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra đã thụ lý tin báo và tiến hành kiểm tra xác minh tin báo theo quy định của pháp luật. Thời hạn xác minh tin báo trong vụ việc này là 2 tháng và có thể gia hạn một lần không quá 2 tháng. Trong quá trình giải quyết xác minh tin báo, phải chờ kết quả giám định, định giá của cơ quan chức năng, cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ giải quyết tin báo, đến nay đã có kết quả giám định, định giá nên cơ quan điều tra tiếp tục phục hồi việc giải quyết xác minh tin báo là có căn cứ, đúng pháp luật. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh làm rõ sự việc. Trong thời hạn xác minh tin báo nếu có căn cứ sự việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can để xử lý theo quy định pháp luật. Trong trường hợp kết thúc thời gian xác minh tin báo tố giác tội phạm mà kết quả xác minh cho thấy hành vi không cấu thành tội phạm hoặc không có hành vi vi phạm pháp luật, cơ quan điều tra sẽ ra quyết định không khởi tố vụ án, khi đó bà Nguyễn Phương Hằng có quyền khiếu nại quyết định này theo quy định của pháp luật. Theo luật sư Cường, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nữ doanh nhân này tố cáo ông Yên những nội dung gì, xuất trình các tài liệu chứng cứ gì. Sẽ làm rõ mối quan hệ giữa hai bên được xác lập từ bao giờ, trong quá trình hai bên gặp gỡ nhau, có việc chuyển giao tài sản hay không, nguyên nhân nào dẫn đến việc chuyển giao tài sản giữa hai bên. Trong trường hợp cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy ông Yên đã đưa ra thông tin gian dối để nữ doanh nhân này đưa tiền, sau đó chiếm đoạt thì với số tiền từ 2.000.000 đồng trở lên, ông Yên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 bộ luật hình sự năm 2015. Trường hợp tài sản chiếm đoạt từ 500.000.000 đồng trở lên, mức hình phạt sẽ là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ trong các quan hệ dân sự có việc chuyển giao tài sản của nữ doanh nhân cho ông Yên thì sau đó, ông Yên có hành vi nào gian dối hoặc sử dụng tài sản vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến mất khả năng trả lại tài sản hay không để xem xét xử lý về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo điều 175 bộ luật hình sự năm 2015. Ngoài ra, hành vi gian dối, bỏ trốn, sử dụng tài sản vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến mất khả năng trả lại tài sản cũng là căn cứ để xử lý về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo điều 175 bộ luật hình sự năm 2015. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ số lần giao dịch chuyển tiền, tài sản giữa hai bên là bao nhiêu lần, mỗi lần chuyển giao tài sản như vậy thì ý chí của các bên ra sao để có căn cứ giải quyết. Trường hợp kết quả điều tra cho thấy có việc nữ doanh nhân này chuyển tiền cho ông Yên nhưng không chứng minh được ông này đã đưa ra thông tin gian dối để được nhận tiền thì đó chỉ là quan hệ dân sự. Trong trường hợp tất cả các lần chuyển tiền, tài sản đều không cấu thành tội phạm, cơ quan điều tra sẽ quyết định không khởi tố vụ án hình sự, trong trường hợp đó thì nữ doanh nhân này có quyền khởi kiện dân sự để đòi tài sản nếu như có căn cứ để đòi lại. Còn trong các giao dịch về tài sản giữa các bên, chỉ một lần, một giao dịch có hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản, ông Võ Hoàng Yên cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tùy thuộc vào hành vi cụ thể. Luật sư Cường cho rằng, trong vụ việc này, khả năng chữa bệnh và hoạt động từ thiện của ông Võ Hoàng Yên là vấn đề rất quan trọng để xác định ông này có gian dối hay không. Nếu kết quả điều tra cho thấy, ông Yên không có khả năng chữa bệnh như những thông tin đã đưa ra hoặc không thực hiện hoạt động từ thiện đúng như những thông tin, cam kết trước đó nhưng vẫn nhận tiền của nữ đại gia, nhận tiền của nhiều người khác sau đó chiếm đoạt, hành vi này có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điều kiện hành nghề y dược của ông Võ Hoàng Yên cũng là một trong những yếu tố để xác định ông này có gian dối hay không. Cơ quan điều tra sẽ thu thập các thông tin tài liệu về điều kiện hành nghề của ông này và lấy ý kiến của cơ quan chuyên môn về ý tế để xác định hoạt động khám chữa bệnh của ông này có gian dối hay không, trong quá trình đó có nhận tiền của những người khác hay không để xác định có hành vi lừa đảo trong hoạt động khám chữa bệnh hay không. Đồng thời, đối với những nội dung tố cáo của nữ doanh nhân này, cơ quan điều tra cũng sẽ mở rộng điều tra, xác minh, làm rõ những sai phạm có liên quan, theo nguyên tắc mọi hành vi vi phạm pháp luật thì đều phải chịu trách nhiệm pháp lý. “Chỉ trong trường hợp việc chuyển giao tài sản giữa hai bên là tặng cho hoặc cho vay mà không có điều kiện ràng buộc, không có thông tin gian dối trước đó thì vụ việc mới là quan hệ dân sự. Nếu có tranh chấp thì sẽ giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự. Còn trường hợp cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy đã có hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản thì có thể khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra theo quy định pháp luật", luật sư Cường nêu ý kiến.

