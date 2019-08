Ảnh hưởng bão số 4, la liệt cảnh cây đổ, đè xe, đè người...

Khoảng 17h50 ngày 29/8, ở Hà Nội xảy ra cơn mưa lớn kèm theo gió giật mạnh do ảnh hưởng bão số 4, làm đổ cây cổ thụ chắn ngang đường ven hồ Tây, thuộc địa bàn phường Quảng An, quận Tây Hồ. Tại đường Hoàng Hoa Thám, mưa giông lớn làm cây đổ lên ôtô làm vỡ kính lái, may mắn tài xế không bị thương. Dòng xe từ đường Hoàng Hoa Thám phải chuyển sang đường Thụy Khuê khiến tuyến đường này ùn tắc kéo dài. Các tuyến đường ven hồ Tây, đường Thanh Niên… đều có cây đổ gây cản trở giao thông. Cây bị bật gốc trên đường Nguyễn Chí Thanh. Trên phố Phạm Ngọc Thạnh (quận Đống Đa), một gốc đa cổ thụ đường kính thân gần 1m, cao 30 m trồng gần nhà số 10 đã bị bật gốc, đổ chắn ngang đường, đè vào hai cửa hàng quần áo và khiến các phương tiện lưu thông qua đây gặp nhiều khó khăn. Xe cứu hoả và cứu thương đã có mặt tại hiện trường, may mắn không có ai bị thương.Cây đổ trên đường Thụy Khuê đè bẹp nhiều ôtô đỗ trên vỉa hè. Đúng vào thời điểm xảy ra mưa giông lớn, một nam thanh niên đứng trú mưa dưới gốc cây đã bị cành cây đổ đè vào người dẫn đến tử vong. Ngay sau đó, CAP Quảng An đã có mặt bảo vệ hiện trường, làm nhiệm vụ điều tra, xác minh vụ việc. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Tây Hồ đã điều phương tiện và CBCS đến cứu hộ, cứu nạn, cắt cây đổ giải quyết lưu thông các phương tiện. Được biết, cây đổ là loại cây xanh, gốc cổ thụ, có rất nhiều rễ trùm bám đất sâu rộng. Tuy nhiên, do cây trồng trên vỉa hè đường phía dưới có nhiều hệ thống cáp ngầm, cộng với mấy ngày qua mưa liên tục làm mềm nền đất dưới gốc và khi gặp gió giật mạnh cây đã không trụ được, bất ngờ đổ. Vụ đổ cây làm người dân bàng hoàng. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Hữu Tuấn (26 tuổi, trú tại thôn Trung, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội).

