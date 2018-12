An ninh siết chặt trong ngày trả vé online trận chung kết AFF CUP 2018

Sáng sớm ngày 12/12, LĐBĐ Việt Nam (VFF) bắt đầu trả vé online cho các NHM trận chung kết AFF Cup giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Theo ghi nhận của PV Kiến Thức có mặt tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam, ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều NHM tới đây để nhận tấm vé online trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam. NHM được lực lượng chức năng sắp xếp theo hàng lối bên trong phía hàng rào sắt để tránh xảy ra tình trạng chen lấn xô đẩy. Trước khi vào tới phòng xét duyệt mua vé, lực lượng chức năng đã yêu cầu những NHM các cầu thủ đội tuyển Việt Nam xuất trình giấy tờ ra tay và cứ 10 người 1 tóp đước sắp vào nhận vé. Phía bên trong trụ sở của LĐBĐ Việt Nam các nhân viên làm công tác trả vé rất nhanh chóng để giải quyết thủ tục và kiểm tra giấy tờ và để nhanh chóng phát vé cho NHM. Xếp hàng từ 5h sáng, NHM có tên Trần Văn Tài (đến từ Tây Hồ - Hà Nội) chính là NHM đầu tiên sở hữu tấm vé online trận chung kết của đội tuyển Việt Nam. Chia sẻ với PV Kiến Thức, NHM tên Tài đã chia sẻ về quy trình mua được vé online của mình: "Em vào trang web từ 10h01' và thực hiện theo các bước hướng dẫn và em đã mua được vé B với mệnh giá 350.000 đồng. Em cảm thấy thực sự may mắn khi mua được tấm vé này và cũng may mắn khi trở thành người đầu tiên có tấm vé trên tay". Phía bên ngoài cổng LĐBĐ Việt Nam có rất nhiều cò vé mời chào những người mua được tấm vé online với cái giá vô cùng cao. Ví dụ như những vé hạng A, B thì được được chào mời mua lại từ mức 4.500.000 đồng - 5.500.000 đồng cho 1 cặp. Còn vé C, D thì dao động từ 2.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Trong khi đó, mệnh giá thực của những tấm vé này chỉ từ 200.000 đồng đến cao nhất là 600.000 đồng. Một NHM may mắn mua được tấm vé online và chụp ảnh check-in ngay sau khi sở hữu sự may mắn của mình. Bên cạnh đó, nhiều NHM trên MXH cùng nhau truyền đi thông điệp: "Không bán lại vé cho phe vé để xã hội bớt những con sâu và để CĐV chân chính được vào sân với giá vé nhà nước".

