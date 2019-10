An Giang: Bé gái rủ chơi trò người lớn, 2 thanh niên bóc lịch tức tưởi?

Hai đối tượng Phinh và Cuôi. Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tịnh Biên (An Giang) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Chau Phinh (SN 1999) và Chau Mai Cuôi (SN 1999, cùng trú tại ấp An Thạnh, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên) điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h30 ngày 15/9, Chau Phinh và Chau Mai Cuôi nhậu cùng với một số người bạn tại nhà ông Chau Lợi, trú tại địa phương.

Lúc này, bé gái Nguyễn Thị L. (SN 2005, trú tại xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên) đến đùa giỡn với Phinh và những người trong bàn nhậu rồi L. đã uống một ly bia do Phinh mời.

Đến khoảng 20 phút sau, L. rủ Phinh đi uống cà phê , Phinh đồng ý và rủ Cuôi đi cùng. sau đó, Cuôi lấy xe máy chở Phinh và L đi tìm quán cà phê, trong khi cả bọn không có tiền.

Khi di chuyển đến khu vực đất vườn thuộc Tổ 12, ấp An Thạnh, xã An Hảo, ba người xuống xe. Được sự gợi ý và chấp thuận của L., Phinh và Cuôi đã thay nhau giao cấu với L.

Tuy nhiên, khi xong xôi sự việc L. đã lấy chìa khóa xe máy của Cuôi rồi đến Công an xã An Hảo trình báo. Sau đó, Phinh và Cuôi bị cơ quan công an mời lên làm việc, cả hai thừa nhận hành vi giao cấu với nạn nhân.