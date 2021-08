Ám ảnh những vụ người rơi, ngã ở chung cư KĐT Linh Đàm

Bé gái 12 tuổi rơi từ tầng cao chung cư HH xuống tử vong: Vụ việc xảy ra khoảng lúc 22h ngày 3/8, thời điểm đó bé gái Q.A. (SN 2009) đã rơi xuống khu vực giếng trời tầng 3, đoạn giáp danh giữa hai toà HH4C và HH4B chung cư Linh Đàm tử vong. Tại phòng riêng của cháu bé có để lại mẩu giấy ghi "Tạm biết, tôi đi nhé". Người đàn ông bị trầm cảm rơi từ tầng 15 chung cư Linh Đàm xuống đất nghi tự tử: Khoảng 16h ngày 5/1, anh Nguyễn Văn Kh. (SN 1981, trú tại phòng 1522 HH2B Linh Đàm) đã rơi xuống đất tử vong. Được bết nạn nhân đang điều trị bệnh trầm cảm tại bệnh viện, mới trốn viện về nhà, sau đó tự tử. Bé trai 4 tuổi rơi từ chung cư Linh Đàm xuống tử vong do cửa sập khoá: Khoảng 11h40' ngày 3/3/2019, bé trai V.Đ.Q. (4 tuổi) rơi từ tầng 6 của chung cư Rice City, KĐT Linh Đàm xuống đất tử vong. Nguyên nhân là do cửa bị sập khóa, bé trai trèo ra ngoài ban công không may rơi xuống dưới đất tử vong. Mẹ trẻ ném con sơ sinh từ tầng 31 chung cư HH2A Linh Đàm xuống đất: Vụ việc xảy ra vào ngày 18/10/2018 đã gây xôn xao dư luận trong 1 thời gian. Nữ sinh V.A. (thời điểm đó 21 tuổi, đang là SV một trường đại học tại TP Hà Nội) đến nhà bạn trai mới quen chơi rồi sinh con ngay trong nhà vệ sinh. Thấy đứa bé không còn cử động, người mẹ trẻ này đã vứt con xuống từ tầng 31. Cô gái trẻ rơi từ tầng cao chung cư Linh Đàm xuống đất tử vong: Khoảng 12h trưa ngày 26/4/2017, một cô gái trẻ bất ngờ rơi xuống từ tầng cao của chung cư HH2A KĐT Linh Đàm tử vong. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Minh H. (SN 1987, quê Thái Bình) đang sinh sống cùng em trai tại tầng 27 của tòa nhà này. Bé trai rơi từ tầng 10 chung cư NƠ 4A xuống đất: Ngày 11/8/2015, người dân sống tại tầng 1 toàn nhà NƠ 4A bất ngờ nghe thấy tiếng như có vật nặng rơi, chạy ra kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện một bé trai rơi từ trên cao xuống đất. Nạn nhân được xác định là Trần Hoàng P. (7 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) Mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng bé trai đã tử vong do vết thương quá nặng. Bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 11 chung cư Linh Đàm: Ngày 14/6/2013, người dân sống tại khu nhà No 9B, KĐT Linh Đàm bất ngờ phát hiện một bé gái tử vong tại ô văng tầng 2 của khu nhà sau tiếng la hét thất thanh. Nạn nhân là một bé gái 4 tuổi ở Bắc Giang được bà nội đưa đến nhà người thân chơi, không may bị rơi xuống đất tử vong. (Ảnh minh họa) Rơi từ tầng 11 chung chư Linh Đàm, bé trai 4 tuổi tử vong: Ngày 1/8/2007, bé trai Đặng Văn P. (4 tuổi, trú tại tòa nhà 9B, KĐT Linh Đàm) không may rơi xuống đất tử vong, thời điểm xảy ra vụ việc không có người lớn ở nhà nên cháu P. đã trèo ra ngoài lan can rồi rơi xuống đất tử vong. (Ảnh minh họa)

Bé gái 12 tuổi rơi từ tầng cao chung cư HH xuống tử vong: Vụ việc xảy ra khoảng lúc 22h ngày 3/8, thời điểm đó bé gái Q.A. (SN 2009) đã rơi xuống khu vực giếng trời tầng 3, đoạn giáp danh giữa hai toà HH4C và HH4B chung cư Linh Đàm tử vong. Tại phòng riêng của cháu bé có để lại mẩu giấy ghi "Tạm biết, tôi đi nhé". Người đàn ông bị trầm cảm rơi từ tầng 15 chung cư Linh Đàm xuống đất nghi tự tử: Khoảng 16h ngày 5/1, anh Nguyễn Văn Kh. (SN 1981, trú tại phòng 1522 HH2B Linh Đàm) đã rơi xuống đất tử vong. Được bết nạn nhân đang điều trị bệnh trầm cảm tại bệnh viện, mới trốn viện về nhà, sau đó tự tử. Bé trai 4 tuổi rơi từ chung cư Linh Đàm xuống tử vong do cửa sập khoá: Khoảng 11h40' ngày 3/3/2019, bé trai V.Đ.Q. (4 tuổi) rơi từ tầng 6 của chung cư Rice City, KĐT Linh Đàm xuống đất tử vong. Nguyên nhân là do cửa bị sập khóa, bé trai trèo ra ngoài ban công không may rơi xuống dưới đất tử vong. Mẹ trẻ ném con sơ sinh từ tầng 31 chung cư HH2A Linh Đàm xuống đất: Vụ việc xảy ra vào ngày 18/10/2018 đã gây xôn xao dư luận trong 1 thời gian. Nữ sinh V.A. (thời điểm đó 21 tuổi, đang là SV một trường đại học tại TP Hà Nội) đến nhà bạn trai mới quen chơi rồi sinh con ngay trong nhà vệ sinh. Thấy đứa bé không còn cử động, người mẹ trẻ này đã vứt con xuống từ tầng 31. Cô gái trẻ rơi từ tầng cao chung cư Linh Đàm xuống đất tử vong: Khoảng 12h trưa ngày 26/4/2017, một cô gái trẻ bất ngờ rơi xuống từ tầng cao của chung cư HH2A KĐT Linh Đàm tử vong. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Minh H. (SN 1987, quê Thái Bình) đang sinh sống cùng em trai tại tầng 27 của tòa nhà này. Bé trai rơi từ tầng 10 chung cư NƠ 4A xuống đất: Ngày 11/8/2015, người dân sống tại tầng 1 toàn nhà NƠ 4A bất ngờ nghe thấy tiếng như có vật nặng rơi, chạy ra kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện một bé trai rơi từ trên cao xuống đất. Nạn nhân được xác định là Trần Hoàng P. (7 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) Mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng bé trai đã tử vong do vết thương quá nặng. Bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 11 chung cư Linh Đàm: Ngày 14/6/2013, người dân sống tại khu nhà No 9B, KĐT Linh Đàm bất ngờ phát hiện một bé gái tử vong tại ô văng tầng 2 của khu nhà sau tiếng la hét thất thanh. Nạn nhân là một bé gái 4 tuổi ở Bắc Giang được bà nội đưa đến nhà người thân chơi, không may bị rơi xuống đất tử vong. (Ảnh minh họa) Rơi từ tầng 11 chung chư Linh Đàm, bé trai 4 tuổi tử vong: Ngày 1/8/2007, bé trai Đặng Văn P. (4 tuổi, trú tại tòa nhà 9B, KĐT Linh Đàm) không may rơi xuống đất tử vong, thời điểm xảy ra vụ việc không có người lớn ở nhà nên cháu P. đã trèo ra ngoài lan can rồi rơi xuống đất tử vong. (Ảnh minh họa)