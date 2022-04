7 vụ án lớn tại TP HCM được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xử lý

Tại buổi làm việc với Thường trực Thành ủy TP HCM mới đây về kết quả, tiến độ, khó khăn, vướng mắc trong xác minh các vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xảy ra trên địa bàn TP HCM mới đây, ông Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị đẩy nhanh tiến độ xác minh xử lý các vụ việc; điều tra, truy tố, xét xử 7 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. 7 vụ án gồm: vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận Vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP. Hồ Chí Minh (Saigon Co.op). Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty IPC trong việc bán nền đất tại Dự án An Phú Tây, huyện Bình Chánh. Vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Sepzone Linh Trung, liên quan đến việc Tề Chí Dũng và các cá nhân đại diện vốn Công ty IPC nhận tiền thù lao và tiền thưởng do Công ty Sepzone Linh Trung chi trả cho Thành viên Hội đồng thành viên. Vụ việc liên quan đến sai phạm trong việc quản lý, sử dụng vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH Một thành viên và việc cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Phát triển và Kinh doanh nhà thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn. Vụ việc liên quan đến thực hiện gói thầu Cung cấp và lắp đặt hệ thống xạ trị gia tốc dưới hướng dẫn hình ảnh của Bệnh viện Ung bướu TP HCM. (Ảnh: Lao Động) Vụ việc thuộc giai đoạn II vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC), Công ty Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) và các đơn vị liên quan. Đối với các sai phạm tại Khu đô thị Thủ Thiêm, ông Phan Đình Trạc đề nghị Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan thống nhất, tham mưu Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp TP HCM xử lý dứt điểm 5 vụ việc còn lại theo quy định. Về các vụ việc có dấu hiệu sai phạm cụ thể tại dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thanh tra Chính phủ đã chuyển đến Cơ quan điều tra Bộ Công an, ông Phan Đình Trạc đề nghị Bộ Công an chỉ đạo điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Việc xử lý cần xem xét phù hợp với điều kiện hoàn cảnh lịch sử cụ thể, đúng quy định của pháp luật tại thời điểm xảy ra sai phạm và tại thời điểm hiện nay; đánh giá đúng động cơ, mục đích của sai phạm và hậu quả thiệt hại thực tế để xử lý khách quan, toàn diện, công tâm, đúng với bối cảnh, hoàn cảnh xảy ra sai phạm. Để đảm bảo được tiến độ nêu trên, ông Phan Đình Trạc đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ sớm kết luận giám định, định giá tài sản phục vụ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ động tháo gỡ khó khăn, những việc khó vượt thẩm quyền thì báo cáo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn để xử lý dứt điểm các vụ việc, sai phạm còn lại theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. >>> Mời độc giả xem thêm video 5 năm qua, hơn 2.500 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Nguồn: VTV24

