7 CA phường ăn tiền chạy tội ma tuý: Chiêu thức làm tiền ra sao?

Mới đây, Công an TP.HCM cho hay, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam với 7 bị can nguyên là cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú.



Các bị can trên bị khởi tố do có hành vi về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" khi nhận tiền của người nhà các đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và thay đổi bản chất vụ việc sang sử dụng chất kích thích.

Qua thông tin điều tra cho thấy, 7 cán bộ, chiến sĩ công an phường Phú Hòa đã có chiêu thức làm tiền rất tinh vi.

Ảnh minh họa.

Trong 7 bị can bị khởi tố có thiếu tá Phạm Thanh Tuấn - nguyên trưởng công an phường, hai phó trưởng công an phường gồm trung tá Lê Văn Quý và trung tá Lê Văn Hòa. Ngoài ra còn có 4 cán bộ công an phường gồm thượng uý Nguyễn Đăng Chiến, đại uý Nguyễn Đức Hiền, đại uý Võ Quang Kế, thượng uý Phạm Ngọc Vy.

Điều tra ban đầu cho thấy, tối ngày 6/9/2019, L.N.M. bị Công an phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú, TPHCM bắt khi tàng trữ trong người 20 viên thuốc lắc cùng 5 khay ma tuý tổng hợp. Sau đó, M. được đưa về trụ sở Công an phường Phú Thọ Hoà để lấy lời khai.

Tại đây, Thượng uý Nguyễn Đăng Chiến là người trực tiếp lấy lời khai của M.. Sau đó, Đại uý Nguyễn Đức Hiền vào gặp M. nói là đưa tiền thì sẽ được cho về. Thậm chí, Hiền đã cho M. mượn điện thoại gọi về cho người thân đưa 100 triệu đồng đến và sau đó ra về.

Tương tự, tối ngày 8/12/2019, L.M.C. bị Công an phường Phú Thọ Hoà bắt khi tàng trữ trong người 1,2g ma tuý đá. Sau đó, C. được đưa về trụ sở Công an phường Phú Thọ Hoà để lấy lời khai. Tại đây, bằng chiêu thức cũ, C. cũng được đại úy Nguyễn Đức Hiền nói là nếu đưa tiền thì sẽ cho về.

Sau đó, Hiền cho C. mượn điện thoại nói chuyện với gia đình. Người thân gia đình của C. đã đem 140 triệu đồng, 2 chỉ vàng lên gặp C. đưa cho người này. Tiếp đó, Hiền hướng dẫn C. bỏ tiền vàng vào sau bồn cầu chứa nước trong nhà vệ sinh. Đến sáng hôm sau, C. được Hiền giải quyết cho về.

Quá trình điều tra, công an xác định C. và M. đã có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy nhưng các cán bộ công an phường đã làm thay đổi bản chất vụ việc sang sử dụng chất kích thích sau khi người nhà mang tiền đến.

Hành vi trên của các cán bộ công an phường Phú Thọ Hoà đã phạm phải tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm chuẩn mực đạo đức công an nhân dân. Đồng thời gây bức xúc cho dư luận, hành vi tiêu cực của các cán bộ công an này đã giúp tội phạm tàng trữ ma túy được thay đổi bản chất vụ việc sang sử dụng chất kích thích, giúp tội phạm ma túy nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Theo Điều 357 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 quy định về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ, với hành vi phạm tội, các đối tượng có thể đối mặt với mức án theo khoản 2 điều này từ 5 năm đến 10 năm tù khi phạm tội có tổ chức, phạm tội từ 2 lần trở lên.

Dư luận cho rằng, cơ quan điều tra công an TP.HCM đang mở rộng điều tra làm rõ ngoài 2 vụ việc trên, các đối tượng còn thực hiện hành vi với các đối tượng nào khác và xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật.

Bộ Công an kiên quyết trong xử lý các sai phạm, tiêu cực Trả lời chất vấn trước Quốc hội ngày 6/11, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định: “Quan điểm của Bộ Công an là kiên quyết trong xử lý các sai phạm, tiêu cực và đã thực hiện nhiều biện pháp để phòng ngừa, chấn chỉnh, xử lý các sai phạm, tiêu cực của cán bộ chiến sĩ, không bao che một trường hợp nào”. Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị các đại biểu Quốc hội và cử tri, nhân dân cả nước nếu phát hiện ra những Công an có tiêu cực, vi phạm thì trao đổi với Bộ Công an ở mọi cấp. Bộ Công an sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin đó để xử lý kịp thời.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Bắt giữ 9X vận chuyển hơn 45 kg ma túy