39 người Việt chết trong container ở Anh: Thông tin nhiễu loạn mang thi thể về nước, đâu là sự thật?

(Kiến Thức) - Những thông tin không đúng sự thật xuất hiện trên mạng xã hội liên quan việc đưa 39 nạn nhân chết trong container tại Anh về nước đã làm ảnh hưởng đến các chính sách, chủ trương, phương án đúng đắn của các cơ quan chức năng. Cơ quan công an cần vào cuộc xử lý nghiêm theo quy định.

Liên quan đến vụ việc 39 người Việt chết trong container ở Anh, hiện nay các cơ quan chức năng của Việt Nam đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng Vương quốc Anh thực hiện công tác bảo hộ công dân và đang phối hợp để đưa thi thể các nạn nhân về nước sớm nhất có thể.



Tuy nhiên, mới đây trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc gia đình nạn nhân phải ký vào bản cam kết đồng ý đưa tro cốt nạn nhân về và phải đồng ý hỗ trợ một phần chi phí đưa người thân về. Kèm theo dòng trạng thái, một tài khoản cũng đính kèm hình ảnh tin nhắn của thân nhân em P.TT.M (thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Thông tin này chưa được kiểm chứng đã đăng tải lên mạng gây nhiễu loạn thông tin mang thi thể các nạn nhân về nước.

Trước thông tin trên, tối ngày 10/11, trao đổi với PV Kiến Thức, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Bùi Huy Cường khẳng định, không có việc chính quyền bắt các gia đình đóng tiền để đưa thi thể các nạn nhân về nước như thông tin được một số cá nhân đăng tải lên mạng xã hội.

Chiếc xe nơi phát hiện vụ việc.

Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho hay, hiện các cơ quan chức năng của Việt Nam đang phối hợp với phía Anh để đưa thi thể 39 nạn nhân về nước một cách sớm nhất.

“Việc đem thi thể các nạn nhân về nước có nhiều khó khăn nên chính quyền địa phương có đến vận động gia đình về phương án sẽ hỏa táng sau đó đưa tro cốt về cho thuận lợi. Sau quá trình vận động, trên địa bàn huyện Can Lộc đã có 8 gia đình ký vào giấy đồng ý hỏa táng”, ông Bùi Huy Cường cho biết.

“Chúng tôi khẳng định, không có việc gia đình nạn nhân phải đóng khoản phí nào cho chính quyền để đưa tro cốt về. Chúng tôi cũng đang lên phương án để đến khi tro cốt được đưa về nước, thì đại diện chính quyền địa phương đưa thân nhân ra Hà Nội nhận và đưa về an táng theo phong tục của địa phương”, ông Bùi Huy Cường cho hay.

Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho rằng, UBND huyện Can Lộc đã nhờ Công an tỉnh vào cuộc làm rõ thông tin trên.

“UBND huyện đã báo cáo lên Công an tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc làm rõ những cá nhân đăng tải thông tin trên bởi việc đăng tải thông tin không đúng sự thật rất là ảnh hưởng đến quá trình đưa thi thể các nạn nhân về nước, làm dư luận hiểu sai về phương án đúng đắn của các cơ quan chức năng”, ông Bùi Huy Cường cho hay.

Liên quan thông tin trên, một số gia đình nạn nhân ở Hà Tĩnh đã lên tiếng phủ nhận và cho rằng đó là những thông tin không đúng sự thật. Công an và chính quyền đến các gia đình để trao đổi về việc hỏa táng rồi đưa tro cốt về chứ không nói gì đến việc phải đóng tiền.

Trước đó, vào lúc 20h35 ngày 7/11, phía Anh và Việt Nam đã đồng thời xác nhận 39 nạn nhân trong vụ việc là công dân Việt Nam.

Trong quá trình giải quyết vụ việc, Bộ Ngoại giao tích cực phối hợp với UBND các địa phương liên quan để tích cực triển khai các công tác tổng hợp nguyện vọng của 39 gia đình trình báo có con mất tích tại Anh trùng khớp với 39 nạn nhân được công khai ngày 7/11, hướng dẫn các gia đình này thể hiện nguyện vọng theo quy định của pháp luật Anh để có thể làm thủ tục nhận 39 thi hài từ phía Anh.

Trong thư chia buồn với gia đình các nạn nhân tử vong trên xe container ở Anh , Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, các cơ quan, địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Anh để khẩn trương xử lý các vấn đề liên quan, xác định thông tin, danh tính nạn nhân, thực hiện các biện pháp bảo hộ cần thiết, sớm đưa các nạn nhân trở về với Tổ quốc, về với gia đình, người thân.

Ngày 8/11, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương có nạn nhân tử vong trong container tại Anh nhằm bàn các biện pháp bảo hộ công dân.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết sau một thời gian tích cực phối hợp, kiểm tra, so sánh đặc điểm nhận dạng cá nhân, đến 20h00 ngày 7/11/2019, Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật của Anh xác định 39 nạn nhân thiệt mạng trong container được phát hiện tại hạt Essex, Đông Bắc London, Vương quốc Anh vào ngày 23/10/2019 đều là người Việt Nam. Các nạn nhân có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh cuộc họp này để chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan thực hiện mọi biện pháp phù hợp để bảo hộ công dân theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, Anh và luật pháp quốc tế.

Khi các cơ quan chức năng Việt Nam đang nỗ lực để sớm đưa thi thể các nạn nhân về nước, đề nghị dư luận không đăng tải những thông tin không xác thực gây nhiễu loạn thông tin, làm ảnh hưởng đến những chính sách đúng đắn của các cơ quan chức năng sớm đưa thi thể các nạn nhân về nước. Đồng thời, dư luận cũng không nên tin vào những thông tin không kiểm chứng và không có cơ quan chức năng nào phát ngôn trên.