300 chiến sĩ công an đột kích các tụ điểm cờ bạc "khủng"

(Kiến Thức) - Cục An ninh mạng - Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai triệt phá 3 tụ điểm cờ trá hình bằng máy trò chơi, tạm giữ 49 đối tượng, trong đó có 23 người nước ngoài.

Ngày 7/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vào khoảng 11h30 ngày 6/1/2019, tại khu vực tổ 1 phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, Cục An ninh mạng Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai triệt phá 3 tụ điểm cờ trá hình bằng máy trò chơi, tạm giữ 49 đối tượng, trong đó có 23 người nước ngoài, thu giữ ban đầu trên 30 triệu tiền Việt Nam và gần 20.000 nhân dân tệ.



Để triệt phá các tụ điểm cờ bạc trá hình bằng máy trò chơi trên, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã huy động gần 300 cán bộ chiến sỹ thuộc các lực lượng an ninh điều tra, an ninh kinh tế, an ninh đối ngoại, Công an thành phố Lào Cai, Phòng Cảnh sát hình sự…. đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ phát hiện, bắt quả tang tại số nhà 67, 60, 54 thuộc tổ 1, phường Lào Cai, đang có hàng chục đối tượng đang sát phạt nhau cùng với các máy đánh bạc. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện có 131 máy đánh bạc các loại. Trong đó chủ yếu là loại máy trò chơi xanh đỏ, trò chơi hoa quả, máy bắn cá...

Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, các con bạc đến chơi sẽ nạp thẻ với tỷ lệ quy đổi 100.000 mua được 100 điểm. Khi kết thúc các con bạc thể đổi điểm tương đương ra tiền mặt.

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là trước, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, qua công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, các trinh sát của Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lào Cai phối với với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, đặc biệt là Cục an ninh mạng đã phát hiện trên địa bàn thành phố Lào Cai xuất hiện nhiều tụ điểm nghi vấn hoạt động cờ bạc trá hình bằng máy chơi điện tử có sự tham gia của người nước ngoài, gây bức xúc dư luận trong nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương nên đã lên kế hoạch triệt phá.

Hiện cơ quan chức năng Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.