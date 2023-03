3 vụ án nhận hối lộ có quy mô, tổ chức và nhiều bị can nhất

Khởi tố 42 vụ án, gần 400 bị can liên quan Trung tâm đăng kiểm: Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ mới đây, thông tin kết quả điều tra sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan Công an 28 địa phương đã khởi tố 42 vụ án, khám xét 62 trung tâm đăng kiểm, 4 chi cục đăng kiểm; khởi tố 379 bị can với 7 tội danh, trong đó đa số là tội “nhận hối lộ”. Theo tướng Xô, số bị can chắc chắn sẽ không dừng ở con số gần 400. Trong vụ án xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm, Công an TPHCM là đơn vị đi đầu trong phá án khi phanh phui sai phạm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP HCM và các tỉnh, thành. Tính đến ngày 2/3, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 129 bị can để điều tra về các hành vi đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ; sản xuất, phần mềm để sử dụng vào mục đích mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị trái pháp luật, xâm phạm trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác. Đến nay cơ quan công an 28 địa phương đã khởi tố nhiều vụ án liên quan đến các Trung tâm đăng kiểm như Hà Nội, Hải Dương, Phú Thọ, Bắc Ninh, Đắk Lắk, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Thái Bình, Nghệ An, Hòa Bình, Nam Định, Hưng Yên... Trong số gần 400 bị can bị khởi tố trên cả nước, đáng chú ý có ông Đặng Việt Hà (Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) và ông Trần Kỳ Hình (nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam)... Đại án Việt Á: Tính từ ngày 17/2/2021, thời điểm khi "quả bom" Việt Á bắt đầu phát nổ đến ngày 5/2/2023, cơ quan điều tra Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Công an các tỉnh thành đã khởi tố 104 bị can, trong đó nhiều bị can bị khởi tố tội nhận hối lộ. Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành kê biên khoảng 1.700 tỷ đồng. Kết quả điều tra cho thấy, để thu lợi nhuận bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, Phan Quốc Việt và các đối tượng của Công ty Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào đưa vào thuyết minh cơ cấu giá xác định giá bán là 470.000 đồng/kit; thỏa thuận và chi tiền % hợp đồng cho lãnh đạo bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố trong quá trình cung cấp sản phẩm. Doanh thu Việt Á bán kit test cho 62 tỉnh, thành phố là gần 4.000 tỷ đồng; theo lời khai ban đầu của Phan Quốc Việt, Việt Á đã chi "hoa hồng" cho các "đối tác" lên tới 800 tỷ đồng. 104 bị can bị khởi tố liên quan vụ Việt Á với các tội danh khác nhau như Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ. Đáng chú ý, trog số các bị can có 3 cựu ủy viên Trung ương Đảng, gồm các ông: Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Y tế); Chu Ngọc Anh (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) và Phạm Xuân Thăng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương)…(Ảnh: Vietnamnet) Vụ án Cục Lãnh sự: Tính từ ngày 27/1/2022 đến ngày 5/2/2023, liên quan vụ án "Đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao và các đơn vị, Cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 41 bị can, phong tỏa kê biên khoảng 80 tỷ đồng. Trong số các bị can bị khởi tố tội nhận hối lộ có thể kể đến Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng; ông Vũ Hồng Nam, cựu đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Hàng loạt đại sứ, cán bộ ngoại giao làm việc tại Nhật Bản, Malaysia, Nga, Angola; Nguyễn Quang Linh, Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực; Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Trần Văn Dự, nguyên Cục phó Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an… Các chuyến bay giải cứu được thực hiện từ tháng 12/2020. Sai phạm phát sinh trong quá trình xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và các đơn vị liên quan. Trong đợt dịch Covid-19, có khoảng 2.000 chuyến bay được thực hiện, số tiền nghi đưa nhận hối lộ lên đến hàng trăm nghìn USD.



>>> Mời độc giả xem thêm video Đại biểu Vũ Trọng Kim, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định trao đổi về vụ việc Việt Á:

