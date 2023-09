22 cán bộ, chiến sĩ Công an TP Châu Đốc bị kỷ luật

Thực hiện Thông báo 355-TB/UBKTTW, ngày 13/10/2022 của UBKT Trung ương và Thông báo Kết luận 12-TB/ĐUCA của Đảng ủy Công an tỉnh An Giang, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc quyết định cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP. Châu Đốc (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Đồng thời, yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP. Châu Đốc (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Cấp ủy và UBKT Thành ủy Châu Đốc quyết định thi hành kỷ luật 22 đồng chí là cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an thành phố, với các hình thức: Cảnh cáo 3 đồng chí; khiển trách 19 đồng chí .

Ngoài ra, qua xem xét, cấp ủy và UBKT Thành ủy Châu Đốc yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 9 tổ chức Đảng (4 Đội nghiệp vụ Công an thành phố; 5 đơn vị Công an phường) và 12 đồng chí có những hạn chế, khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật.

Cấp ủy và UBKT Thành ủy Châu Đốc nhận thấy: Tổ chức Đảng và các đồng chí nêu trên đã vi phạm các quy định trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm: Báo cáo không đúng, không đầy đủ, kịp thời về tình hình tội phạm ở địa phương, lĩnh vực, cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao trực tiếp phụ trách; không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; thiếu trách nhiệm dẫn đến thực thi nhiệm vụ, công vụ không đúng quy định, quy trình; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Những vi phạm của tổ chức Đảng và các đồng chí làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân, tổ chức Đảng, đơn vị, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

