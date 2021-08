16 tỉnh, thành cho học sinh đi học lại trong tháng 8/2021

Bắc Ninh: Học sinh lớp 1, 2, 3, 4 và 6, 7, 8, 10, 11 trong toàn tỉnh hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá cuối năm học 2020-2021 từ ngày 10/8. (Ảnh minh họa) Nghệ An: Học sinh mầm non, các trung tâm ngoại ngữ tin học; trung tâm kỹ năng sống đã hoạt động trở lại từ ngày 28/7. (Ảnh minh họa) Bắc Giang: Học sinh lớp 1 tựu trường từ ngày 23/8. (Ảnh minh họa)

Yên Bái: Học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất từ ngày 23/8. (Ảnh minh họa)

Đà Nẵng: Học sinh lớp 1 tựu trường từ ngày 23/8. (Ảnh minh họa) Tuyên Quang: Học sinh lớp 1 tựu trường từ ngày 23/8. (Ảnh minh họa)

Ninh Bình: Học sinh lớp 1 tựu trường từ ngày 23/8. (Ảnh minh họa) Hà Tĩnh: Học sinh lớp 1 tựu trường từ ngày 23/8. (Ảnh minh họa) Hòa Bình: Học sinh lớp 1 tựu trường từ ngày 23/8. (Ảnh minh họa) Lào Cai: Học sinh lớp 1 có thể tựu trường từ ngày 23/8. (Ảnh minh họa) Sơn La: Giáo dục phổ thông có thời gian tựu trường sớm nhất, từ ngày 16/8. (Ảnh minh họa) Phú Thọ: Học sinh lớp 1 tựu trường từ ngày 23/8. (Ảnh minh họa)

An Giang: Học sinh lớp 1 tựu trường từ ngày 30/8. (Ảnh minh họa)

Thanh Hóa: Học sinh lớp 1 tựu trường từ ngày 23/8. (Ảnh minh họa)

Hà Nam: Học sinh lớp 1 tựu trường từ ngày 23/8. (Ảnh minh họa) Bắc Kạn: Học sinh lớp 1 tựu trường từ ngày 23/8. (Ảnh minh họa) >>> Mời quý vị xem thêm video: Lịch tựu trường năm học 2021-2022, học sinh tựu trường sớm nhất ngày 23/8. (Nguồn: 24h)

