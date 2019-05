10x lạc lối: Lạc nhà ra… "động quỷ"

Có những cô gái được sinh ra trong dư thừa vật chất, song lại cô đơn về mặt tinh thần. Cũng có không ít những em thì phải sống trong hoàn cảnh thiếu hụt cả hai. Và, do thiếu sự quan tâm chăm sóc của người lớn mà các em dần dần lạc lối, trở thành những con người chỉ biết sa vào lối sống ăn chơi hưởng lạc.

Đặc biệt một bộ phận dạt nhà đi bụi, hoặc thuê nhà nghỉ sống kiểu bầy đàn, ẩn chứa nhiều hiểm họa về tệ nạn xã hội.



Toát mồ hôi tìm "con cưng"

Những ngày cuối tháng 3-2019 vừa qua, nhiều cán bộ trinh sát Công an phường Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội) đã phải một phen vất vả để tổ chức truy tìm một bé gái bị "mất tích". Một trinh sát nhớ lại.

Tối 23-3-2019, ông Cao B.C. và bà Vũ T.T. (trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) hốt hoảng đến cơ quan Công an trình báo về việc con gái họ là cháu Cao T.H (sinh năm 2005, hiện đang là học sinh một trường THCS trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị "mất tích" từ trưa.

Theo ông C., sau buổi học sáng cùng ngày cháu đã "lặn" một hơi khiến gia đình hết sức lo lắng. Suốt từ trưa đến tối mịt, cả gia đình chạy đôn chạy đáo khắp nơi, tìm mọi cách liên hệ với bạn bè, người thân để hỏi tung tích của con, song sau nhiều giờ vẫn không có kết quả. Hai vợ chồng đang hết sức hoang mang. Cháu H. đang trong độ tuổi tâm sinh lý còn chưa ổn định, dễ trở thành miếng mồi ngon cho các loại tội phạm.

Ban chỉ huy Công an phường Kim Mã đã tổ chức lực lượng khẩn trương tìm kiếm. Các mối quan hệ của bé gái được rà soát kỹ. Tuy nhiên thông tin đưa về thật ít ỏi. Ở trường H. có ít bạn, những người bạn được coi là gần gũi nhất cũng không biết nhiều về bé gái này. Mặc dù H. có mang theo điện thoại di động, song thường xuyên trong tình trạng "không thể liên lạc được".

Sau nhiều ngày chắp mối, gạn lọc thông tin, trinh sát mới có được manh mối. T.H có quen với một cô bạn tên T.D.L (trú tại một khu đô thị trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Cũng hoàn cảnh "chán đời" như nhau, L. và H. đã đạp xe lặn lội sang tận nhà một người bạn trai của L. tại Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội), và qua đêm tại đó. Hôm sau, cả hai lại tiếp tục lên đường và không quên chặn số liên lạc của cậu bạn.

L. và H. tiếp tục gọi điện cho một người "bạn xã hội" tên Q. rồi cùng người này đi chơi bời ăn uống trên khu vực phố cổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Q. cũng thuê nhà nghỉ, cho L. và H. tiền để tiêu. "Hành trình" của hai cô bé cứ tiếp diễn như thế. Cho đến ngày thứ sáu thì L. và H. "dạt" sang khu vực huyện Thường Tín, cùng với một hội bạn quen qua mạng Internet.

Khi cả hội đang say sưa hát hò tại quán karaoke nằm trên địa bàn phố Tía (xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội) các trinh sát tiếp cận, khuyên hai cháu gái về nhà. Vậy là sau một tuần "trôi dạt", bé gái này đã trở lại vòng tay của gia đình.

Nam - một trinh sát trẻ Phòng Cảnh sát hình sự kể với chúng tôi, có dạo anh đã trở thành "thám tử" bất đắc dĩ vì lời nhờ của một chị bạn. Chị Thu Tr., nhà ở phố Hàng Da vội vã bay từ Đức về Việt Nam tìm gặp Nam để nhờ cậu tìm hiểu xem cô con gái 13 tuổi (tên Hoa) của mình cứ thỉnh thoảng lại "mất tích" mà không rõ lý do.

Nhận lời chị bạn, một tuần liền cứ xong việc ở cơ quan là Nam lại tất tả lên kế hoạch tìm hiểu về lịch trình sinh hoạt của cô bé tại một trường THCS trên địa bàn quận Tây Hồ (Hà Nội). Lúc thì Nam theo chân cô bé đến lớp học thêm, khi lại lên mạng Internet kết bạn, rồi trò chuyện với cô bé…

Sau khi đã nắm được tương đối thông tin về việc học tập, bạn bè, ăn chơi của cô bé, Nam báo lại cho người mẹ. Phải nói rằng chị Tr. đã thật sự choáng váng khi biết được những thông tin đó. Chị ngồi lặng đi suốt một giờ đồng hồ, rồi gọi con gái vào nói chuyện.

Suốt nhiều ngày tỉ tê, thuyết phục cô con gái mới dần dần kể lại những chuyện mà có trong mơ chị Tr. cũng không tưởng tượng ra được. Hoa ở với ông bà nội từ nhỏ. Vợ chồng chị Tr. mải làm ăn xa xứ, mỗi năm chỉ về được vài lần rồi lại đi.

Chị Tr. đã cẩn thận dặn ông bà chỉ được cho tiền bé Hoa khi cô giáo thông báo nộp tiền học, mua sách vở… Hoa thích nghe nhạc, nên nhiều lần xin ông bà cho tiền mua một chiếc máy nghe nhạc Ipod. Song khoản này không có trong "danh mục" nên ông bà kiên quyết không mua cho.

Đầu năm học lớp 8, Hoa được cô bạn cùng lớp rủ đi làm part time (bán thời gian) cho một sự kiện của một hãng mỹ phẩm.

Theo cô bạn kể thì sự kiện diễn ra chừng 3 ngày, Hoa chỉ việc ngồi ở quầy hàng, giới thiệu cho khách về những loại mỹ phẩm mới cùng cách thức sử dụng… Xong việc Hoa sẽ được thù lao khoảng 1 triệu đồng.

Rất nhiều bạn cùng lớp Hoa đã tham gia. Sau lần đó, cô bé thấy việc kiếm tiền cũng không phải là quá khó, nên "chăm chỉ" tham gia nhiều sự kiện hơn.

Có tiền, Hoa tự mua sắm cho mình quần áo đẹp, lại có mỹ phẩm xài thoải mái. Hoa được nhiều bạn trai để ý, rồi gật đầu làm người yêu của một nam sinh đang học… lớp 7 cùng trường, chủ yếu là để có "gấu" (người yêu) mỗi khi tham gia sinh nhật các bạn, hoặc đi chơi… Nam sinh này đã mấy lần rủ Hoa đi nhà nghỉ, song Hoa chưa chịu.

Hoa còn kể, trong nhóm có bạn còn yêu mấy anh 8x 9x. Các thanh niên đó không những đưa các bạn đi chơi, đi xem phim… mà còn sắm cả đồng hồ, điện thoại xịn cho các bạn gái, tuần nào các bạn cũng lên bar để nhảy nhót, uống rượu tây. Có bạn thường xuyên đi nhà nghỉ với người yêu. Thế nên các bạn còn trêu Hoa yêu là yêu trẻ ranh…

Nghe xong câu chuyện, chị Tr. vội bỏ luôn công việc ở nước ngoài, ở lại Việt Nam.

"Dạt nhà" - Bị lừa vào tổ quỷ

Còn nhớ vài năm trước, tôi được chứng kiến một vụ việc hết sức đau lòng. Vũ Thị T. (quê Hưng Yên) vì ham chơi nên đã bị các đối tượng lừa bán vào một động mại dâm.

Trước mặt chúng tôi là một bé gái mà nếu không nói tuổi thì chắc ít ai đoán trúng.

Tuy mới 15 tuổi nhưng T. đã có dáng dấp một... thiếu phụ! Khuôn mặt của T. khá già dặn khi phủ một lớp phấn dày, cặp lông mày kẻ đậm cùng đôi môi được tô son đỏ chót. T. là một cô gái hoạt ngôn, em kể choanh choách quá trình mình bị cặp "tú ông, tú bà" lừa gạt sang Trung Quốc làm gái.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bố đi làm ăn xa, mẹ cặp kè với người khác khiến T. hết sức buồn chán. T. không thích học, và cũng chán việc đến lớp vì hay bị thầy cô phê bình. T. chỉ thích ngày lên mạng Internet xem clip hài, chat chít. Tối thì đi bar…

Một thiếu nữ đã trốn khỏi động quỷ. Một dạo được bạn bè rủ rê T. đã theo 2 cô bạn đi chơi, bán hàng ở các tỉnh khu vực giáp biên như Lạng Sơn, Quảng Ninh. Rồi T. bị các đối tượng lừa bán ra nước ngoài, đẩy vào động mại dâm, phải tiếp khách. Sau đó T. lợi dụng sơ hở của đám ma cô rồi trốn về Việt Nam…



T. còn kể, mấy cô bạn của T. có đứa còn ít tuổi hơn T. Tuy chỉ mới 13, 14 tuổi song nhóm của T. đã từng "dạt" ở Hà Nội hàng vài năm trời. T. kể mà pha chút bực tức, rằng: "Chỉ tại con Nguyễn Thị K. (14 tuổi, cùng quê với T.) mà cả nhóm đã bị lừa bán".

K. có thể coi là "hot girl" trong nhóm khi được trời phú cho nước da trắng và khuôn mặt ưa nhìn. Trong những tháng ngày đi dạt, những ngày hết tiền nằm trong nhà nghỉ rẻ tiền, T. từng được K. tỉ tê kể chuyện về cuộc đời chìm nổi của mình.

K. từ bé sống với bà ngoại, hầu như không biết mặt bố mẹ. K chỉ nghe đâu bố đi tù, mẹ lấy người khác rồi cũng đi biệt xứ. Ở với bà tuy ngày hai bữa chỉ có rau dưa song K. sớm phổng phao trước tuổi. Học lớp 8 trường làng, K. được nhiều anh lớp 9 tỏ tình. Và trái tim non nớt của cô bé đã bị một cậu thanh niên bảnh trai đánh gục.

Yêu nhau một thời gian, K. được bạn trai nhiều lần rủ đi nhà nghỉ. K. có bầu, cậu người yêu bắt phải đi phá. Rồi K. bỏ học, theo các chuyến dạt của bạn trai.

Trong một lần rượu say, K. trở thành "hàng chung" cho người yêu và mấy cậu bạn. Tỉnh rượu, K. uất ức bỏ làng lên Hà Nội. Ban đầu K. xin vào một cửa hàng cắt tóc gội đầu. Sau thấy công việc cực nhọc mà lại chẳng có tiền, K. bỏ. Rồi K. nhập vào "băng" của T…

Chính T. cũng không nhớ hết trong nhóm có bao nhiêu đứa, vì hôm nay có thêm một đứa, hôm sau lại thiếu đi mấy đứa. "Công việc" chính của nhóm T. là lên mạng chat rồi lên bar, lên sàn. Nhiều khi cả nhóm thuê nhà nghỉ "bay".

Thỉnh thoảng T., K. được điều đi "phục vụ" một "ông anh xã hội" nào đó… Thời điểm T., K. bị lừa bán là lúc mà đám con trai cũng cạn tiền nên "bỏ của chạy lấy người". Cả lũ bị chủ nhà nghỉ tống cổ. Bí tiền, lại được người hứa đi làm có lương cao nên cả mấy đứa đồng ý…

Cũng do cả tin, ham "việc nhẹ lương cao", nên cháu H.P.Y. (SN 2001, trú tại thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đã bị một nam thanh niên qua quen biết trên Facebook lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

Mới đây, Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) nhận được tin trình báo của H.P.Y. về việc bị một nam thanh niên tên là Hạo Thiên lừa bán sang Trung Quốc làm gái bán dâm. Theo Công an TP Móng Cái, Y. và Hạo Thiên có quen biết với nhau qua Facebook.

Sau một thời gian nói chuyện, biết được hoàn cảnh gia đình H.P.Y rất khó khăn, nhà làm nông, lại là con cả trong gia đình, Y. muốn đi tìm được công việc để cải thiện thu nhập, Hạo Thiên đề nghị Y. đến làm nhân viên ở 1 quán bar tại TP Móng Cái với mức thu nhập lên tới vài chục triệu đồng/tháng. Do nhẹ dạ cả tin, lại bị hấp dẫn bởi mức thu nhập "khủng", nên Y. đã nhận lời và bắt xe từ nhà đến TP Móng Cái để gặp Hạo Thiên.

Tại đây, Hạo Thiên đã giao Y. cho hai người đàn ông quốc tịch Trung Quốc làm nghề bảo kê, trông coi gái mại dâm ở Trung Quốc. Hai đối tượng này đã đưa Y. đến Quảng Châu, Trung Quốc. Y. đã bị tra tấn, đánh đập, đe dọa về tinh thần và bị ép phải "tiếp khách" tại các cơ sở mại dâm.

Đến khoảng đầu tháng 8-2018, Y. tìm cách trốn được về Việt Nam. Ít ngày sau Y. nhìn thấy Hạo Thiên đang ở gần bến xe khách Móng Cái nên đến Công an TP Móng Cái trình báo. Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an TP Móng Cái đã tiến hành triệu tập Hạo Thiên đến cơ quan Công an để làm việc.

Qua xác minh, Hạo Thiên khai nhận tên thật là Nguyễn Thanh Tuyên (sinh năm 1996, trú tại thôn 8, xã Quảng Long, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh). Tuyên có quan hệ quen biết với một người quốc tịch Trung Quốc, làm chủ một số cơ sở mại dâm tại Trung Quốc tên A Sin. A Sin và Tuyên đã bàn bạc, thống nhất với nhau về việc lừa dẫn phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc để làm việc tại các cơ sở mại dâm này.

A Sin chỉ đạo Tuyên tìm hiểu về những trường hợp phụ nữ Việt Nam nhẹ dạ, cả tin để đưa sang Trung Quốc. Sau khi thực hiện trót lọt, tại Trung Quốc, Tuyên sẽ được A Sin trả "hoa hồng". Trước đó, Tuyên đã lừa bán thành công 3 phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, vụ việc của H.P.Y là vụ việc mới nhất trong số các vụ việc mua bán người được Công an TP Móng Cái phát hiện trong thời gian qua, cho thấy tội phạm mua, bán người vẫn có nhiều diễn biến phức tạp. Đã có nhiều cô gái trẻ ham việc nhẹ lương cao giống như Y, trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo, đưa người sang Trung Quốc làm gái mại dâm…