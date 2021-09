10 tỉnh, thành miễn học phí cho học sinh năm học mới 2021-2022

TP. Cần Thơ: Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND kiêm Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, địa phương đang thực hiện các thủ tục để miễn 100% học phí học kỳ I, năm học 2021 - 2022 cho 247.000 học sinh các cấp trên địa bàn. Tổng giá trị thực hiện chính sách miễn, giảm này khoảng 33 tỷ đồng. Để đảm bảo công bằng, học sinh trường tư ở Cần Thơ cũng được giảm học phí bằng số tiền miễn cho học sinh trường công lập. Thành phố đang xem xét hỗ trợ cấp bách cho các giáo viên hoàn cảnh khó khăn, mất thu nhập do dịch. Tỉnh Sóc Trăng: Địa phương này thống nhất chủ trương không thu học phí với cấp mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. Đối với những trường hợp quá khó khăn không có điều kiện học trực tuyến, nhà trường cần liên hệ, hỗ trợ kịp thời cho các em bằng các hình thức linh hoạt nhằm đảm bảo cung cấp đủ kiến thức cho học sinh. Tỉnh Long An: UBND tỉnh vừa phê duyệt đề xuất miễn học phí học kỳ I với 300.000 học sinh, từ bậc mầm non đến phổ thông trên địa bàn. Chủ trương này nhằm chia sẻ, hỗ trợ các hộ gia đình, phụ huynh và học sinh từ bậc mầm non đến phổ thông trong giai đoạn khó khăn vì dịch COVID-19. Ngày 18/9, dự kiến Long An sẽ khai giảng trực tiếp tại 8 huyện vùng xanh và huyện Châu Thành. Mỗi lớp sẽ có đại diện 5 - 10 học sinh tham dự. Những địa phương còn lại sẽ khai giảng bằng hình thức trực tuyến. Tỉnh Vĩnh Long: Địa phương này đồng ý việc miễn học phí học kỳ I, năm học 2021 - 2022 cho toàn bộ học sinh các khối ở trường công lập. Đồng thời tỉnh tiếp nhận, cách ly theo quy định đối với cán bộ quản lý, giáo viên đang lưu trú ngoài tỉnh trở về tỉnh công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021 - 2022. Năm học 2021 - 2022, toàn tỉnh Vĩnh Long có khoảng gần 200.000 học sinh chính thức bước vào năm học mới cũng bằng hình thức dạy, học trực tuyến. Tỉnh Bạc Liêu: Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh này đã đề xuất miễn học phí cho hơn 160.000 học sinh trong học kỳ I, năm học 2021 - 2022. Hiện UBND tỉnh đang xem xét và xin ý kiến HDNĐ tỉnh với chủ trương miễn học phí. TP. Đà Nẵng: TP miễn học phí trong 9 tháng của năm học 2021-2022 cho các trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập và ngoài công lập. Không áp dụng đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông thuộc cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài. Đối với các đối tượng được giảm học phí theo các chính sách của Trung ương và thành phố được cấp bù phần hỗ trợ cho bằng 100% mức thu học phí công lập năm học 2021-2022. Thành phố cũng không áp dụng hỗ trợ cho trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông được miễn học phí theo chính sách của Trung ương và thành phố. TP. Hà Nội: Năm học 2021-2022, thành phố Hà Nội thực hiện miễn giảm 50% học phí cả năm học cho học sinh các cấp với tổng nguồn kinh phí 900 tỷ đồng. Học kỳ II, nếu dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, ngành sẽ tiếp tục tham mưu để có thể miễn giảm 100% học phí cho người học. TP. Hải Phòng: Năm học 2021-2022 là năm thứ hai Hải Phòng thực hiện miễn học phí cho học sinh các cấp. Đối tượng được hỗ trợ 100% học phí là trẻ em mầm non đang thực học tại các cơ sở giáo dục mầm non được thành lập, cấp phép hoạt động; học sinh THCS, THPT và bổ túc có hộ khẩu thường trú, đăng ký tạm trú hoặc có xác nhận của công an về việc sinh sống thực tế tại Hải Phòng. Việc hỗ trợ thực hiện theo số tháng thực học tại các cơ sở giáo dục, tối đa không quá 12 tháng/năm học đối với trẻ em mầm non và không quá 9 tháng/năm học đối với học sinh THCS, THPT và bổ túc. TP HCM: UBND thành phố đã đồng ý với đề xuất miễn học phí học kỳ I năm học 2021-2022. Đây là chính sách hỗ trợ cho phụ huynh và học sinh từ bậc mầm non đến phổ thông. Để học sinh không phải đóng học phí học kỳ I, thành phố sẽ thực hiện cấp bù bằng ngân sách. Đối với học phí các trường THPT ngoài công lập ở TP HCM, theo quy định của Chính phủ, các trường ngoài công lập được xây dựng khung học phí và thoả thuận với phụ huynh học sinh. Hiện Sở GD-ĐT đã có trao đổi trực tiếp với từng trường, kêu gọi các trường trong thời gian dịch bệnh giảm bớt chi phí cho phụ huynh. Tỉnh Quảng Ninh: Học sinh các trường công lập và ngoài công lập từ bậc mầm non đến THPT (trừ các trường vốn đầu tư nước ngoài) sẽ được tỉnh hỗ trợ 100% học phí trong năm học 2021 – 2022. Với chính sách này, sẽ có hơn 222.400 học sinh trên địa bàn tỉnh được hưởng lợi. Dự kiến nguồn kinh phí hỗ trợ trong năm học 2021-2022 sẽ là hơn 138,2 tỷ đồng, được lấy từ nguồn kinh phí phòng chống dịch COVID-19 và nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ. Video: Gần 500 học sinh phải thi lại do lộ đề thi

