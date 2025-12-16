Công an Hà Nội truy nã 'nữ quái' về tội trộm cắp tài sản

Theo điều tra, ngày 26/7/2020, Hòa đã có hành vi trộm cắp 1 chiếc xe máy Piaggio Vespa tại nhà trọ ở khu vực đường Nguyễn Xiển, TP Hà Nội.

Ngày 16/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Thị Hòa (SN 1989, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về tội Trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thị Hòa và quyết định truy nã.

Theo điều tra, ngày 26/7/2020, Hòa đã có hành vi trộm cắp 1 chiếc xe máy Piaggio Vespa tại nhà trọ ở khu vực đường Nguyễn Xiển. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 25/07/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hòa. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Thị Hòa.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội (SĐT 0966111395), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

