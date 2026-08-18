Vụ TNGT đường Nguyễn Huy Tự: Không chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng

Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Nguyễn Huy Tự đã được các cơ quan chức năng giải quyết đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Tối ngày 17/8, Bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phát đi thông tin vụ tai nạn giao thông trên đường Nguyễn Huy Tự (Hà Nội) liên quan ông Nguyễn Sỹ Cương, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV. Theo đó, cơ quan chức năng đã xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân và có kết luận xử lý.

Các cơ quan chức năng đã xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và có kết luận xử lý. Ảnh: VTV

Vụ việc đã được xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân và có kết luận xử lý

Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Nguyễn Huy Tự, Hà Nội vào tháng 5/2025 khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội thụ lý, giải quyết. Nạn nhân là hai bố con, trong đó người con gái tử vong, người bố bị thương và hiện sức khỏe ổn định. Kết quả xử lý đã được thông báo đến gia đình nạn nhân.

Quá trình giải quyết vụ việc, Công an TP Hà Nội phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân thành phố khám nghiệm hiện trường, phương tiện, lấy lời khai những người liên quan và thu thập các tài liệu, chứng cứ. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tai nạn do ông Nguyễn Sỹ Cương đi sai làn đường, phần đường, vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Trả lời trên bản tin, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra trên cơ sở đánh giá toàn diện tài liệu chứng cứ thu thập được xác định ông Nguyễn Sỹ Cương đã Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại khoản 1 điều 260 Bộ luật Hình sự.

"Ông Nguyễn Sỹ Cương đã thành khẩn khai nhận tất cả hành vi của mình, tích cực khắc phục hậu quả, được phía gia đình nạn nhân ghi nhận và có đơn đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Gia đình nạn nhân cũng có đơn đề nghị cơ quan chức năng sớm kết thúc vụ việc để gia đình ổn định cuộc sống", theo Đại tá Nguyễn Đức Long.

Theo Phó Giám đốc Công an Hà Nội, quá trình điều tra, qua xét nghiệm không phát hiện thấy có nồng độ cồn trong cơ thể của ông Nguyễn Sỹ Cương. Ông Nguyễn Sỹ Cương có đầy đủ các bằng lái xe theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào những tài liệu chứng cứ đã thu thập được trên cơ sở đánh giá khách quan toàn diện tất cả những tài liệu đối chiếu với cả các căn cứ quy định của pháp luật thì ông Nguyễn Sỹ Cương có đủ điều kiện để được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ông Ngô Hồng Sơn, Phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội, cho biết, đối với những quyết định tố tụng của cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã kiểm sát và nhận thấy các quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội là có căn cứ theo quy định của pháp luật. Cơ quan chức năng xác định ông Cương đủ điều kiện để được xem xét miễn trách nhiệm hình sự theo quy định.

Trả lời trên VTV, bố nạn nhân vụ tai nạn cho hay, đại diện gia đình cảm ơn sự quan tâm của cộng đồng mạng đối với sự việc, cũng như với gia đình. Tuy nhiên, vụ việc đã qua rồi và mọi vấn đề đã được cơ quan điều tra giải quyết rõ ràng, gia đình cũng hoàn toàn đồng ý với kết quả của cơ quan điều tra mà không có phân vân, thắc mắc gì.

Thận trọng khi đưa các thông tin không đúng bản chất vụ việc

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh cho rằng, miễn trách nhiệm hình sự theo khoản 3 Điều 29 Bộ luật Hình sự.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2025 về căn cứ miễn trách nhiệm hình sự: "3. Người thực hiện tội phạm nghiêm trọng do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác, đã tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả và được người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của người bị hại tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự.”

Theo luật sư Thơm, miễn trách nhiệm hình sự là một chế định quan trọng trong pháp luật hình sự thể hiện chính sách nhân đạo của Nhà nước ta đối với người phạm tội khi có đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Với ý nghĩa vừa kịp thời động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho người thực hiện hành vi phạm tội tự giáo dục, cải tạo giúp họ trở thành người có ích cho xã hội mà vẫn đáp ứng được yêu cầu đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Theo quy định trên, việc miễn trách nhiệm hình sự chỉ khi có đầy đủ các điều kiện sau đây: 1, Người thực hiện tội phạm nghiêm trọng do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng (không phân biệt tội phạm do vô ý hay cố ý). Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chấ và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do BLHS quy định đối với tội ấy là từ trên 3 năm tù đến 7 năm tù (điểm b khoản 1 Điều 9 BLHS). Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do BLHS quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm (điểm a khoản 1 Điều 9 BLHS).

2, Thuộc loại tội phạm gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác.

3, Người phạm tội đã tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả và được người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của người bị hại tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự.

Luật sư Thơm lưu ý, việc cơ quan tiến hành tố tụng có miễn trách nhiệm hình sự hay không cho người phạm tội còn phải xem xét, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, hậu quả mà hành vi phạm tội đã gây ra trên thực tế, tiền án, tiền sự và nhân thân của người phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, loại tội phạm được thực hiện chứ không phải trường hợp nào cũng được miễn trách nhiệm hình sự.

Do đó, người phạm tội có được miễn trách nhiệm hình sự hay không còn phải phụ thuộc vào quyết định của các Cơ quan tiến hành tố tụng. Luật quy định "có thể" được miễn trách nhiệm hình sự được hiểu là có thể có hoặc có thể không.

Thực tiễn thời kỳ đầu khi Bộ luật hình sự 2015 ra đời, sửa đổi bổ sung 2017 có quy định mới này, nhiều trường hợp được áp dụng có lợi cho người phạm tội, cá biệt có vụ án người điều khiển phương tiện có lỗi gây tai nạn làm tử vong 2 người vẫn được miễn trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên thời gian sau này, tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp trên cả nước nên quy định này được siết chặt áp dụng, chỉ những trường hợp nếu cơ quan điều tra xét xét thấy cần thiết mới áp dụng.

“Mọi người hãy thận trọng khi đưa các thông tin không đúng bản chất vụ việc, hoặc chưa được kiểm chứng gây ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của các Cơ quan nhà nước thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý tương ứng theo quy định”, luật sư Thơm lưu ý.

Người dân không chia sẻ thông tin khi chưa được kiểm chứng Theo bản tin, Đại diện Bộ Công an cho biết vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Nguyễn Huy Tự đã được các cơ quan chức năng giải quyết đúng quy trình, quy định của pháp luật và được gia đình nạn nhân đồng thuận kết quả. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, lợi dụng vụ việc này và các vụ vi phạm hành chính, hình sự, các thế lực thù địch, phản động liên tiếp đăng tải thông tin sai lệch nhằm gây hoang mang dư luận. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an) cho biết: “Bộ Công an đã phát hiện âm mưu, ý đồ hoạt động, lợi dụng kích động, gây rối hết sức nguy hiểm của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu, nhất là đối tượng khủng bố Việt Tân, đã cố tình xâu chuỗi các sự việc đơn lẻ nêu trên, cùng một số vụ việc khác để tác động, lôi kéo giới trẻ, học sinh, sinh viên, gây mất an ninh trật tự. Từ tình hình trên, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo và nâng cao cảnh giác, mỗi người dân, nhất là các bạn trẻ khi tham gia không gian mạng cần xây dựng cho mình một sức đề kháng tự nhiên trên không gian số, không chia sẻ thông tin khi chưa được kiểm chứng và không để bị lôi kéo vào các hoạt động gây phức tạp an ninh trật tự, vi phạm pháp luật".

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