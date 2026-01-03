Hà Nội

Phát hiện loài voọc mông trắng cực kỳ nguy cấp tại Ninh Bình

Giải mã

Phát hiện loài voọc mông trắng cực kỳ nguy cấp tại Ninh Bình

Các nhà khoa học đã phát hiện quần thể gồm khoảng 37 con voọc mông trắng quý hiếm cùng nhiều loài động vật hoang dã tại khu rừng phòng hộ ở tỉnh Ninh Bình.

Tâm Anh (TH)
Mới đây, các nhà khoa học đã công bố kết quả điều tra động vật hoang dã tại khu rừng phòng hộ tại xã Đồng Thái, tỉnh Ninh Bình. Theo đó, từ tháng 7 - 10/2025, các nhà sinh học của Trung tâm Tài nguyên, Môi trường và Biến đổi khí hậu (CEREC) dẫn đầu đoàn khảo sát cùng sự hỗ trợ của nhiều người dân địa phương lắp đặt các bẫy ảnh nhằm ghi lại hoạt động của các loài động vật trong khu rừng. Ảnh: Dân Việt.
Nhờ vậy, các nhà sinh học thu được 3.340 bức ảnh chụp từ các camera bẫy ảnh. Trong đó, tổng cộng có 417 ảnh về động vật, bao gồm 260 ảnh các loại thú và 157 ảnh các loài chim. Ảnh: Dân Việt.
Điều khiến các chuyên gia chú ý nhất là dữ liệu từ bẫy ảnh và flycam đã xác định được có khoảng 37 cá thể voọc mông trắng đang sinh sống tại khu vực này. Đây là loài linh trưởng đặc hữu của Việt Nam và hiện được xếp vào nhóm “cực kỳ nguy cấp” trong Sách Đỏ IUCN và Sách Đỏ Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Phương/Dân Việt.
Với số lượng khoảng 37 cá thể, quần thể voọc mông trắng tại khu rừng phòng hộ ở xã Đồng Thái được xem là một trong những quần thể lớn nhất thuộc loài voọc này. Ảnh: Tilo Nadler/Endangered Primate Rescue Center.
Ngoài voọc mông trắng, bẫy ảnh của các nhà sinh học còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác như sơn dương, khỉ mốc, chồn vàng, đồi bắc... tại khu rừng. Ảnh: Tilo Nadler/Endangered Primate Rescue Center.
Voọc mông trắng (có tên khoa học là Trachypithecus delacouri) còn được gọi là voọc quần đùi trắng. Đây là một trong 5 loài linh trưởng đang bị đe dọa tuyệt chủng ở mức toàn cầu. Ảnh: eprc.asia.
Loài voọc mông trắng thuộc họ khỉ (Cercopithecidae), bộ linh trưởng (Primates). Chúng được xác định là loài đặc hữu của Việt Nam, không có ở bất kỳ nơi nào khác trên Trái đất. Ảnh: eprc.asia.
Tại Việt Nam, voọc mông trắng phân bố rải rác tại các tỉnh Ninh Bình, Phú Thọ và Thanh Hóa. Số lượng cá thể voọc mông trắng ước tính khoảng 300 con ngoài tự nhiên. Ảnh: eprc.asia.
Voọc mông trắng có đặc điểm nổi bật gồm: các đám lông trắng nhỏ ở má, đuôi phủ lông kín và dày và có mảng lông màu trắng lớn kéo dài từ phần dưới của lưng cho đến tận đầu gốc các chân sau trông giống như chiếc quần đùi màu trắng. Ảnh: eprc.asia.
Loài voọc mông trắng sống thành đàn và mỗi đàn khoảng 2 - 8 cá thể. Đàn lớn nhất có tới 16 cá thể. Chúng ăn thực vật, bao gồm lá, quả, hoa, đôi khi là vỏ cây thân gỗ. Ảnh: eprc.asia.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (TH)
