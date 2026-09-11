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Kho tri thức

Thở hơi dài thúc đẩy não bộ đưa ra những quyết định táo bạo hơn

Các nhà nghiên cứu từ Viện Dinh dưỡng con người Đức phát hiện ra rằng thở ra dài hơn làm tăng sự biến đổi nhịp tim và khiến não bộ phản ứng nhanh hơn.

Tuệ Minh

Thở nhanh và nhịp tim tăng cao thường liên quan đến việc đưa ra quyết định nhanh chóng. Ngược lại, thở chậm hơn và trạng thái tim mạch bình tĩnh hơn có thể khuyến khích đánh giá tích cực hơn về các kết quả tiềm năng và khiến mọi người sẵn sàng chấp nhận rủi ro hơn.

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Thở chậm giúp trạng thái tim mạch bình tĩnh để não đưa ra đánh giá tích cực hơn.

Theo truyền thống, việc ra quyết định được xem là một quá trình chủ yếu diễn ra ở não bộ. Nghiên cứu mới đã xem xét một khả năng các tín hiệu từ các bộ phận khác của cơ thể có thể thay đổi hoạt động của não và ảnh hưởng đến những lựa chọn mà con người đưa ra.

Nghiên cứu được dẫn dắt bởi GS Soyoung Q Park phối hợp với các nhà nghiên cứu từ các tổ chức bao gồm Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Thần kinh tại Charité - Universitätsmedizin Berlin, Freie Universität Berlin và Viện Y học Hàng hải Hải quân Đức.

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Có sự tương quan giữa phản ứng thể chất và thần kinh.

41 người tham gia khỏe mạnh làm theo hướng dẫn thở bằng hình ảnh và hoặc thở theo nhịp độ bình thường của riêng họ hoặc thở chậm lại đồng thời kéo dài giai đoạn thở ra (tỷ lệ hít vào-thở ra là 2:8).

Trong quá trình người tham gia hoàn thành một loạt các quyết định liên quan đến rủi ro, nhóm nghiên cứu đã đo lường một số khía cạnh phản ứng thể chất và thần kinh của họ.

Chụp cộng hưởng từ chức năng (fMRI) được sử dụng để theo dõi hoạt động não, đồng thời theo dõi nhịp thở, hoạt động tim, độ dẫn điện của da và phản ứng đồng tử.

Kết quả cho thấy việc thở ra kéo dài làm chậm nhịp tim và liên quan đến những lựa chọn mạo hiểm hơn. Điều quan trọng là, sự thay đổi này dường như đến từ việc chú ý nhiều hơn đến những phần thưởng có thể nhận được hơn là giảm bớt lo ngại về những tổn thất tiềm tàng. Người tham gia vẫn phản ứng với những tổn thất theo cách tương tự.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện hoạt động mạnh hơn ở vỏ não trước trán vùng bụng giữa và vùng trước thùy đỉnh. Những vùng não này tham gia vào quá trình xử lý phần thưởng và điều chỉnh thời gian giữa các nhịp tim, một chỉ số được gọi là biến thiên nhịp tim.

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Nhịp thở tác động trực tiếp tới động lực tim mạch khiến não bộ nhạy cảm hơn với phần thưởng.

Công trình này bổ sung vào một lĩnh vực đang phát triển tập trung vào sự giao tiếp giữa cơ thể và não bộ, đồng thời hỗ trợ các mô hình thần kinh-nội tạng, cho rằng trạng thái thể chất của một người có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến các quá trình nhận thức.

Vì kỹ thuật thở có kiểm soát rất đơn giản, không tốn kém và tương đối dễ học, các nhà nghiên cứu cho rằng nó có thể có giá trị như một công cụ tự điều chỉnh hàng ngày.

Nó cũng có tiềm năng như một phương pháp hỗ trợ không dùng thuốc trong môi trường lâm sàng, đặc biệt đối với các tình trạng như rối loạn lo âu hoặc trầm cảm, có thể liên quan đến sự rối loạn điều hòa tự chủ và phản ứng thay đổi đối với phần thưởng.

Neuron/DZD
#Kỹ thuật thở kiểm soát #Quyết định mạo hiểm #Hoạt động não bộ #Biến thiên nhịp tim #Giao tiếp thể chất và thần kinh

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