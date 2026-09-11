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Kho tri thức

Rio Celeste – dòng sông xanh ngọc như bước ra từ một thế giới giả tưởng

Giữa rừng nhiệt đới Costa Rica, có một dòng sông bất ngờ chuyển thành màu xanh ngọc rực rỡ mà không cần bất kỳ chất nhuộm nhân tạo nào.

Thanh Bình (tổng hợp)

Nằm trong Tenorio Volcano National Park, Rio Celeste là một trong những cảnh quan tự nhiên nổi tiếng nhất Costa Rica. Tên gọi “Celeste” trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa gần với “xanh trời”, và chỉ cần nhìn dòng nước, người ta sẽ hiểu ngay vì sao nó có cái tên ấy.

Ảnh: Pinterest

Điều kỳ lạ nhất không phải là Rio Celeste có màu xanh, mà là cách màu xanh xuất hiện. Ở khu vực được gọi là El Teñidero, hai dòng nước gần như trong suốt gặp nhau. Sau điểm hợp lưu, nước đột nhiên chuyển thành màu xanh ngọc lam đặc trưng. Đây là hiện tượng tự nhiên có liên quan đến các hạt aluminosilicate cực nhỏ trong nước và cách chúng tán xạ ánh sáng.

Nói cách khác, Rio Celeste không phải một dòng sông chứa “màu xanh” theo nghĩa thông thường. Những hạt khoáng chất siêu nhỏ khiến ánh sáng bị tán xạ theo cách làm mắt người cảm nhận nước có màu xanh đặc biệt. Điều thú vị là chính sự thay đổi kích thước và tính chất của các hạt này tại El Teñidero tạo nên khoảnh khắc chuyển màu nổi tiếng.

Ảnh: imjesstraveling

Dòng sông dài khoảng 36km, chảy qua khu vực núi lửa Tenorio. Trên hành trình, nó tạo nên nhiều cảnh quan khác thường, trong đó nổi tiếng nhất là thác Rio Celeste cao khoảng 30m, nơi dòng nước xanh đổ xuống một hồ nhỏ giữa rừng nhiệt đới.

Xung quanh dòng sông là một hệ sinh thái nhiệt đới phong phú. Công viên quốc gia Tenorio bảo vệ rừng mưa núi thấp, rừng nhiệt đới ẩm và nhiều loài thực vật như dương xỉ, phong lan, bromeliad. Du khách cũng có thể bắt gặp khỉ mặt trắng, thú ăn kiến, heo vòi, mèo rừng và nhiều loài chim.

Ảnh: lefigaro

Rio Celeste còn có một chi tiết khiến cảnh tượng trở nên giống truyện cổ tích hơn: những vùng nước màu xanh đậm nhất không phải nơi thích hợp để xuống tắm. Tại Laguna Azul, nước có nồng độ các chất tự nhiên liên quan đến hiện tượng màu sắc cao và việc xuống nước không được phép.

Có lẽ điều quyến rũ nhất ở Rio Celeste nằm ở khoảnh khắc hai dòng nước bình thường gặp nhau. Không có ranh giới nhân tạo, không có thuốc nhuộm, không có kỹ xảo. Chỉ có địa chất, khoáng chất, ánh sáng và nước cùng tạo nên một trong những “màn ảo thuật” ngoạn mục nhất của thiên nhiên.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Rio Celeste #Cảnh quan Costa Rica #Hiện tượng tự nhiên #Hệ sinh thái rừng mưa #Nước màu xanh

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