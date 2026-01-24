[INFOGRAPHIC] Voọc mũi hếch - loài linh trưởng quý hiếm nổi tiếng Việt Nam

Voọc mũi hếch là một trong những loài linh trưởng quý hiếm nhất thế giới. Đây là loài đặc hữu ở Việt Nam với khoảng 160 cá thể.
Mới đây, cộng đồng mạng Nhật Bản và châu Á được phen dậy sóng trước một khoảnh khắc đời thực đẹp đến mức không ai tin đó là người thật.
Tử vi dự đoán, từ 25/1-15/2, 3 con giáp này có thể tháo gỡ nợ, tăng thu và cần giữ lời để tránh hao tài, đồng thời tận dụng cơ hội phát triển tài chính.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 25/1, Bọ Cạp có lộc làm ăn nhưng phải cân đối thu chi kẻo núi tiền cũng hết. Cự Giải cố gắng tránh năng lượng tiêu cực.
Cá thát lát còm (Chitala chitala) là loài cá nước ngọt quen thuộc ở Đông Nam Á, gây ấn tượng bởi hình dáng dẹt và chuyển động uyển chuyển.
Bước sang tuần mới, 3 con giáp được dự đoán có những thay đổi lớn, cuộc sống "lên hương" khi sự nghiệp, tình duyên viên mãn.
Theo nghiên cứu mới, những con chó "có năng khiếu" không chỉ giỏi thực hiện mệnh lệnh, ghi nhớ tên đồ vật... là nhờ "nghe trộm" cuộc trò chuyện của chủ.
Sharovipteryx là sinh vật tiền sử kỳ lạ, thách thức mọi hình dung quen thuộc về sự tiến hóa của khả năng bay lượn.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tý điềm đạm, khôn ngoan khi giải quyết công việc và gặp may mắn khi đầu tư.
Bão mặt trời cấp S4 là cơn bão bức xạ mặt trời lớn nhất trong 20 năm qua, dự kiến sẽ có những tác động đến Trái đất.
Khỉ tuyết Nhật Bản (Macaca fuscata) là biểu tượng sinh động của thiên nhiên xứ Phù Tang, nổi tiếng bởi khả năng thích nghi phi thường với khí hậu băng giá.
Nghiên cứu của Trung Quốc tiết lộ quá trình hình thành vàng nano tự nhiên qua cơ chế ôn hòa, thay đổi nhận thức về khai thác vàng.
Cuối tuần 24–25/1 mang năng lượng chuyển động mạnh, thích hợp cho tiền bạc luân chuyển, cơ hội chốt nhanh – gọn – lời.
Bò đực 8 tháng tuổi có 6 chân, con trâu có cặp sừng hình chữ "O"... là những động vật "độc, dị" ở Việt Nam được nhiều người biết đến và quan tâm.
Loài thú ăn kiến lông mượt (Cyclopes didactylus) là sinh vật nhỏ bé nhưng ẩn chứa nhiều đặc điểm sinh học đặc biệt hiếm gặp trong tự nhiên nhiệt đới.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 24/1, Xử Nữ có quý nhân giúp đỡ nhưng phải phấn đấu hết mình. Cự Giải thích bình yên, không sẵn lòng thay đổi.
Đầu tháng 12 Âm lịch, 3 con giáp Sửu, Dần, Tuất đón nhận cơ hội tăng tài lộc, công việc thuận lợi, đón Tết vui vẻ, đủ đầy tài chính.
Một cơn bão bức xạ mặt trời cấp S4 được Trung tâm Dự báo Thời tiết Không gian của Mỹ (SWPC) theo dõi. Đây là cơn bão bức xạ mặt trời lớn nhất trong 20 năm qua.
Nhỏ bé nhưng khác thường, khủng long Incisivosaurus hé lộ những thử nghiệm tiến hóa độc đáo của khủng long ăn tạp thời kỳ đầu.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dậu tăng kết nối, mở rộng các mối quan hệ và có thể dành một khoản để mua sắm quần áo, phụ kiện...
Áo giáp kiểu vảy cá rất phổ biến ở thế giới cổ đại. Loại áo giáp này đã góp phần bảo vệ binh sĩ trước các đòn tấn công bằng gươm, đao... của kẻ địch.
Ốc sên rừng Cuba (Polymita picta) nổi tiếng toàn cầu nhờ vẻ đẹp rực rỡ hiếm có và giá trị sinh học đặc biệt.