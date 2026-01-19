Hà Nội

Voọc 7 màu hiếm gặp xuất hiện trong vườn nhà dân Hà Tĩnh

Giải mã

Voọc 7 màu hiếm gặp xuất hiện trong vườn nhà dân Hà Tĩnh

Một cá thể voọc 7 màu quý hiếm bất ngờ xuất hiện, leo trèo, di chuyển trên các cây trong vườn nhà dân ở xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh trong vài ngày qua.

Tâm Anh (TH)
Vào tối ngày 18/1, ông Trần Quốc Thế, Thôn trưởng thôn 4 Điền Mỹ (xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh), cho biết, khoảng 3 ngày nay, một cá thể voọc 7 màu (voọc chà vá chân nâu) quý hiếm bất ngờ xuất hiện, leo trèo, di chuyển trên các cây trong vườn nhà dân trên địa bàn. Ảnh: SGGP.
Theo quan sát, cá thể voọc 7 màu có khả năng là con đực trưởng thành, trọng lượng khoảng 6 - 8 kg. Nó có bộ lông mượt, dày, rậm, cực kỳ sặc sỡ, kết hợp nhiều màu sắc như nâu, xám, trắng, đen, đỏ, vàng, tím. Trên khuôn mặt của voọc có bộ râu màu trắng, vàng dài đẹp mắt. Ảnh: SGGP.
Ngay sau khi nhận tin báo từ người dân về sự xuất hiện của voọc 7 màu, ban cán sự thôn 4 đã báo cáo sự việc lên chính quyền xã Hà Linh và cơ quan chức năng để có phương án bảo vệ, xử lý theo quy định. Ảnh: Nhân dân.
Voọc chà vá chân nâu có tên khoa học là Pygathrix nemaeus, thuộc họ khỉ cựu thế giới (nhằm phân biệt với loài khỉ tân thế giới), là quần thể linh trưởng đặc hữu của Đông Dương. Ảnh: Nhân dân.
Loài voọc chà vá chân nâu được xếp hạng rất nguy cấp (CR) trong Sách đỏ thế giới và nguy cấp trong sách đỏ Việt Nam. Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm săn bắt, buôn bán voọc chà vá chân nâu dưới mọi hình thức. Ảnh: Nhân dân.
Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã quốc tế tôn vinh voọc chà vá chân nâu là "nữ hoàng của các loài linh trưởng" nhờ vẻ đẹp khác thường. Ảnh: TTXVN.
Khi trưởng thành, voọc chà vá chân nâu nổi tiếng với bộ lông rực rỡ có các màu gồm: đen, xám, trắng, nâu đỏ và cam. Ảnh: TTXVN.
Voọc chà vá chân nâu thuộc nhóm khỉ ăn lá. Ngoài thức ăn chính là lá, chúng thỉnh thoảng ăn thêm quả hoặc hạt tùy theo mùa khác nhau. Ảnh: TTXVN.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (TH)
#Xuất hiện voọc 7 màu trong vườn nhà dân #Loài linh trưởng quý hiếm Đông Dương #voọc chà vá chân nâu

