Phát hiện loài khủng long khổng lồ mới bên dưới công trường xây dựng ở Brazil

Một loài khủng long khổng lồ mới được phát hiện bên dưới một công trường xây dựng ở Brazil hé lộ mối liên hệ kéo dài 120 triệu năm giữa Nam Mỹ và châu Âu.

Loài này, được đặt tên là Dasosaurus tocantinensis, được mô tả trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Cổ sinh vật học dài khoảng 20m và sống cách đây khoảng 120 triệu năm. Hóa thạch của nó được tìm thấy tại địa điểm của một nhà ga đường sắt đang xây dựng ở Davinópolis, một thành phố thuộc bang Maranhão, Brazil.

Hình ảnh phục dựng nghệ thuật về loài khủng long mới được phát hiện ở bang Maranhão. Nó dài 20 mét và có họ hàng ở châu Âu.

Một trong những khía cạnh nổi bật nhất của phát hiện này là mối liên hệ tiến hóa của loài khủng long này với châu Âu. Họ hàng gần nhất được biết đến của nó từng sống ở khu vực ngày nay là Tây Ban Nha, cho thấy rằng những loài động vật này thuộc về một dòng dõi rộng lớn hơn từng sinh sống ở những vùng đất hiện bị chia cắt bởi Đại Tây Dương.

Các nhà nghiên cứu cho rằng tổ tiên của Dasosaurus tocantinensis đã đến Nam Mỹ bằng cách di chuyển qua Bắc Phi vào khoảng thời gian từ 140 đến 120 triệu năm trước. Vào thời điểm đó, các lục địa này vẫn còn được kết nối trong siêu lục địa Gondwana.

"Đây là loài khủng long lớn nhất được biết đến ở Maranhão", Elver Luiz Mayer, giáo sư tại Đại học Liên bang Thung lũng São Francisco (UNIVASF) ở bang Bahia cho biết.

GS Elver Mayer đang nghiên cứu một hóa thạch xương đùi, dài khoảng 1,5 mét.

Các hóa thạch được phát hiện bởi các nhà khảo cổ học trong quá trình giám sát dự án xây dựng Davinópolis.

“Với độ sâu khoảng 8m, tôi nhận ra rằng nó cổ hơn nhiều. Tuổi của tầng địa chất này đã được xác định từ các nghiên cứu trước đó và cho thấy đó là vật liệu từ giai đoạn chuyển tiếp từ kỷ Phấn trắng Hạ sang kỷ Phấn trắng Thượng, khoảng 120 triệu năm trước”, GS Mayer nói.

Bộ xương được bảo tồn bao gồm một số xương chính, khiến nó trở nên vô cùng quý giá đối với một loài khủng long như vậy.

"Vì nó bao gồm các đốt sống đuôi, xương đùi dài 1,5m, xương sườn, xương bàn chân, xương tay và xương chân, nên đây được coi là một mẫu vật tương đối hoàn chỉnh. Chúng tôi tin rằng vẫn còn nhiều hóa thạch khác từ cùng một mẫu vật này chưa được khai quật tại địa điểm này", Max Langer, giáo sư tại Trường Triết học, Khoa học và Văn học Ribeirão Preto thuộc Đại học São Paulo, người tham gia nghiên cứu, cho biết.

Các nhà nghiên cứu cũng đã kiểm tra cấu trúc vi mô của xương khủng long. Phân tích do Tito Aureliano và Aline Ghilardi thuộc Đại học Liên bang Rio Grande do Norte (UFRN) dẫn đầu đã tiết lộ một mô hình tăng trưởng kết hợp các đặc điểm được thấy ở các loài khủng long chân dài (sauropod) cổ đại với các đặc điểm được tìm thấy ở khủng long khổng lồ (titanosaur), một nhóm có quan hệ họ hàng gần với loài mới được phát hiện này.

Khai quật hóa thạch khủng long bên dưới công tường xây dựng tại Brazil.

Kết quả cho thấy một số mô hình tăng trưởng và tái tạo xương có thể đã xuất hiện sớm hơn trong quá trình tiến hóa của khủng long so với những gì các nhà khoa học từng tin tưởng. Điều đó có thể giúp giải thích tại sao một số loài khủng long chân dài (sauropod) lại có thể phát triển đến kích thước khổng lồ như vậy.

Các nhà nghiên cứu hiện đang đàm phán với công ty xây dựng để xin phép quay lại địa điểm và tiếp tục khai quật. Những hóa thạch bổ sung có thể tiết lộ thêm thông tin về Dasosaurus tocantinensis và nhóm khủng long lớn hơn mà nó thuộc về.