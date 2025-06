Vụ sập cần cẩu nút giao Mỹ Thủy: Năng lực nhà thầu Thiên An ra sao?

Công ty Thiên An đã tham gia 14 gói thầu, trong đó tỷ lệ trúng khá cao với 11 gói, trượt 3 gói; Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) lên tới 6.426,56 tỷ đồng.

Ngày 13/6, UBND TP HCM đã có văn bản khẩn, chỉ đạo thành lập Tổ điều tra sự cố sập đổ cần cẩu công trình xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy (thành phố Thủ Đức) xảy ra ngày 31/5 vừa qua.

Trước đó, khoảng 13h ngày 31/5, một cần cẩu thi công công trình ở ven cầu vượt nút giao Mỹ Thủy bất ngờ đổ, đè trúng ô tô lưu thông phía dưới. Vị trí xảy ra sự cố tại dự án thành phần 1 xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy, thuộc gói thầu Xây dựng cầu vượt trên đường Vành đai 2 - nhánh phải tại phường Cát Lái - Thạnh Mỹ Lợi.

Hiện trường vụ sập cần cẩu khiến hai phương tiện bị hư hỏng tại nút giao Mỹ Thủy.

Theo Báo Xây dựng, các đơn vị tham gia xây dựng gồm: Công ty TNHH Thiết kế B.R (nhà thầu khảo sát xây dựng và thiết kế xây dựng công trình); Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng Thiên An (nhà thầu thi công xây dựng); Liên danh Phân viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải Miền Trung và CTCP Công nghệ Xây dựng TEXA (nhà thầu giám sát thi công xây dựng).

Vị trí xảy ra sự cố tại nơi thi công ép cọc ống bê tông dự ứng lực D400 sàn giảm tải phía sau mố M2 của gói thầu. Nguyên nhân là do trong quá trình cẩu xếp tải bê tông, khi hạ tải xuống vị trí, tải trọng bất ngờ bị nghiêng và trượt khỏi vị trí ban đầu.

Cùng lúc, dây cáp đang cẩu tải kéo cần xe cẩu bánh xích ngã xuống phía cầu vượt nhánh trái, dẫn đến phần cần của cẩu ngã ngang xuống, đè trúng phương tiện. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng đã làm hư hỏng xe đầu kéo biển số 77C-123.xx và xe ô tô biển số 60K-024.xx.

Tuy nhiên, theo Báo Xây dựng, chủ các phương tiện bị cần cẩu đè trúng tại nút giao Mỹ Thủy đã nhận tiền đền bù, khắc phục hậu quả và làm đơn bãi nại, đề nghị không xử lý hình sự đối với đơn vị quản lý vận hành xe cẩu gây tai nạn.

Được biết, gói thầu Xây dựng cầu vượt trên đường Vành đai 2 – nhánh phải được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 1005/QĐ-BQLDAGT-KHĐT ngày 24/02/2025. CTCP Việt Quốc là bên mời thầu.

Gói thầu này thuộc dự án Thành phần 1: Xây dựng Nút giao thông Mỹ Thủy, thành phố Thủ Đức có tổng mức đầu tư hơn 1.826,17 tỷ đồng.

Trong đó, gói thầu Xây dựng cầu vượt trên đường Vành đai 2 – nhánh phải có giá hơn 272,76 tỷ đồng, còn giá dự toán là hơn 247,01 tỷ đồng. Thời gian giao hàng 390 ngày.

Có 2 nhà thầu tham dự gói thầu này gồm Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng Thiên An đưa ra giá dự thầu hơn 212,05 tỷ đồng; còn Liên danh Cầu Mỹ Thuỷ nhánh phải (gồm CTCP Đầu tư Xây dựng thương mại Trường Thành và CTCP Xây dựng Nasaco) dự thầu với giá hơn 241,95 tỷ đồng.

Cuối cùng, Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng Thiên An trúng thầu, còn Liên danh Cầu Mỹ Thuỷ nhánh phải không trúng do nhà thầu xếp hạng thứ 2.

Công ty Xây dựng Thiên An được thành lập ngày 23/09/2010, Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Bùi Văn Thịnh (SN 1974). Công ty có trụ sở tại 221/3 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, TP HCM. Tại thời điểm tháng 8/2023, Công ty Thiên An có vốn điều lệ 150 tỷ đồng.

Công ty Thiên An đã tham gia 14 gói thầu, trong đó tỷ lệ trúng khá cao với 11 gói, trượt 3 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) lên tới 6.426,56 tỷ đồng chủ yếu là liên danh (chiếm 5.962 tỷ đồng).

Trong đó, Công ty Thiên An đã trúng tuyệt đối 4/4 gói thầu tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022 và 2023 với tổng giá trị hơn 3.260 tỷ đồng; trúng 1/1 gói của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vào năm 2023 với giá trị hơn 471 tỷ đồng...

Còn theo website Công ty Thiên An, đối với lĩnh vực xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, một số dự án tiêu biểu như: đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường Quốc lộ 30, đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, đường Vành đai 3 TP HCM, đường sắt đô thị Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, cầu Thủ Thiêm 2, cảng Chu Lai, cảng Tela Campuchia, Cảng hàng không quốc tế Long Thành...

Đối với lĩnh vực xây dựng các công trình dân dụng, Công ty Thiên An đã tham gia như: Dự án Khu Đô Thị Sala (TP HCM), Dự án Thành phố Đế Vương (TP HCM), Dự án Nhơn Hội New City (Bình Định), Dự án cao ốc 152 Điện Biên Phủ (TP HCM), Dự án Vinpearl Nha Trang (Khánh Hòa), Dự án Vinpearl Cửa Hội (Nghệ An), Dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Sài Gòn (TP HCM)...