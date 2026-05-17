Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Google giới thiệu dây đeo thể thao Fitbit Air không màn hình độc đáo

Số hóa - Xe

Google giới thiệu dây đeo thể thao Fitbit Air không màn hình độc đáo

Thiết bị Fitbit Air mới, nhẹ và không có màn hình, sở hữu thời lượng pin lâu dài và cung cấp các phân tích chuyên sâu về sức khỏe và thể chất.

Tuệ Minh
Google có động thái khiến giới công nghệ kinh ngạc khi loại bỏ màn hình khỏi thiết bị theo dõi sức khỏe mới nhất của mình. Fitbit Air, một thiết bị đeo tay giá 99 USD được thiết kế để nằm gọn trên cổ tay và truyền dữ liệu đến Google Health Coach, nền tảng chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa của hãng.
Google có động thái khiến giới công nghệ kinh ngạc khi loại bỏ màn hình khỏi thiết bị theo dõi sức khỏe mới nhất của mình. Fitbit Air, một thiết bị đeo tay giá 99 USD được thiết kế để nằm gọn trên cổ tay và truyền dữ liệu đến Google Health Coach, nền tảng chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa của hãng.
Thiết bị này nhỏ gọn và mọi thứ được Google tích hợp vào bên trong một "viên sỏi". Nó tích hợp đầy đủ các cảm biến sức khỏe thông thường, theo dõi nhịp tim, nồng độ oxy trong máu, các giai đoạn giấc ngủ và theo dõi nhịp tim với cảnh báo rung nhĩ.
Thiết bị này nhỏ gọn và mọi thứ được Google tích hợp vào bên trong một "viên sỏi". Nó tích hợp đầy đủ các cảm biến sức khỏe thông thường, theo dõi nhịp tim, nồng độ oxy trong máu, các giai đoạn giấc ngủ và theo dõi nhịp tim với cảnh báo rung nhĩ.
Vì không có màn hình tiêu hao pin, Fitbit Air có thể hoạt động đến một tuần sau mỗi lần sạc. Chỉ cần sạc nhanh năm phút là đủ năng lượng cho cả ngày sử dụng.
Vì không có màn hình tiêu hao pin, Fitbit Air có thể hoạt động đến một tuần sau mỗi lần sạc. Chỉ cần sạc nhanh năm phút là đủ năng lượng cho cả ngày sử dụng.
Người dùng quản lý mọi thứ thông qua ứng dụng Google Health trên iOS hoặc Android. Trình theo dõi tự động phát hiện các bài tập phổ biến, và khả năng phát hiện bài tập sẽ được cá nhân hóa hơn theo thời gian.
Người dùng quản lý mọi thứ thông qua ứng dụng Google Health trên iOS hoặc Android. Trình theo dõi tự động phát hiện các bài tập phổ biến, và khả năng phát hiện bài tập sẽ được cá nhân hóa hơn theo thời gian.
Bạn có thể bắt đầu các bài tập từ ứng dụng hoặc thậm chí chụp ảnh bảng trắng trong phòng tập hoặc bảng điều khiển máy chạy bộ, và Google Health Coach có thể ghi lại bài tập đó cho bạn.
Bạn có thể bắt đầu các bài tập từ ứng dụng hoặc thậm chí chụp ảnh bảng trắng trong phòng tập hoặc bảng điều khiển máy chạy bộ, và Google Health Coach có thể ghi lại bài tập đó cho bạn.
Việc Google đẩy mạnh phát triển hướng dẫn thể dục dựa trên trí tuệ nhân tạo cũng diễn ra trong bối cảnh Apple được cho là đang đánh giá lại tham vọng huấn luyện sức khỏe của riêng mình.
Việc Google đẩy mạnh phát triển hướng dẫn thể dục dựa trên trí tuệ nhân tạo cũng diễn ra trong bối cảnh Apple được cho là đang đánh giá lại tham vọng huấn luyện sức khỏe của riêng mình.
Google cũng định vị thiết bị này như một người bạn đồng hành cho người dùng Pixel Watch. Người dùng có thể đeo Pixel Watch vào ban ngày và chuyển sang Fitbit Air vào ban đêm mà vẫn theo dõi được các chỉ số sức khỏe một cách liên tục.
Google cũng định vị thiết bị này như một người bạn đồng hành cho người dùng Pixel Watch. Người dùng có thể đeo Pixel Watch vào ban ngày và chuyển sang Fitbit Air vào ban đêm mà vẫn theo dõi được các chỉ số sức khỏe một cách liên tục.
Google đã thiết kế Fitbit Air theo kiểu mô-đun. Bộ theo dõi trung tâm có thể tháo rời khỏi dây đeo bằng vải tái chế mặc định để gắn vào các phụ kiện khác nhau, bao gồm dây đeo Active Band bằng silicon và dây đeo Elevated Modern Band thời trang hơn.
Google đã thiết kế Fitbit Air theo kiểu mô-đun. Bộ theo dõi trung tâm có thể tháo rời khỏi dây đeo bằng vải tái chế mặc định để gắn vào các phụ kiện khác nhau, bao gồm dây đeo Active Band bằng silicon và dây đeo Elevated Modern Band thời trang hơn.
Ngoài ra còn có phiên bản đặc biệt Stephen Curry với giá 129,99 USD, có dây đeo màu nâu và cam với họa tiết nổi bên trong được thiết kế để cải thiện luồng không khí trong các bài tập cường độ cao.
Ngoài ra còn có phiên bản đặc biệt Stephen Curry với giá 129,99 USD, có dây đeo màu nâu và cam với họa tiết nổi bên trong được thiết kế để cải thiện luồng không khí trong các bài tập cường độ cao.
Fitbit Airtiêu chuẩn có giá 99,99 USD và có thể đặt trước ngay hôm nay, kèm theo ba tháng sử dụng Google Health Premium. Phiên bản đặc biệt sẽ có mặt tại các cửa hàng vào ngày 26 tháng 5.
Fitbit Airtiêu chuẩn có giá 99,99 USD và có thể đặt trước ngay hôm nay, kèm theo ba tháng sử dụng Google Health Premium. Phiên bản đặc biệt sẽ có mặt tại các cửa hàng vào ngày 26 tháng 5.
Gặp gỡ Google Fitbit Air - Phiên bản nhẹ hơn, mạnh mẽ hơn! ​
Tuệ Minh
Google Blog
#Thiết bị theo dõi sức khỏe không màn hình #Thiết kế nhẹ và pin lâu dài #Tích hợp Google Health Coach #Theo dõi sức khỏe toàn diện #Thiết bị đeo modular và tùy biến #Hợp tác giữa Fitbit và Google

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT