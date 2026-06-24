Vụ nghi ngộ độc do ăn bánh mì ở Đồng Tháp: Số ca nhập viện tăng lên 314 người

Gần 300 người gặp triệu chứng nặng sau ăn bánh mì, Salmonella dương tính trong mẫu xét nghiệm; cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân.

UBND phường Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp) vừa có báo cáo cập nhật vụ nghi ngộ độc thực phẩm khi ăn bánh mì tại cơ sở Hồng Ngọc 37 (đường Lý Thường Kiệt). Theo đó, tính từ ca ngộ độc đầu tiên ghi nhận vào trưa 16/6, đến trưa 23/6, tổng số nạn nhân đã tăng lên 314 người, với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, sốt cao, tiêu chảy, tê tay, mệt mỏi và đau đầu.

Các bệnh nhân được tiếp nhận điều trị tại nhiều cơ sở y tế gồm: Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, Bệnh viện Quân Y 120, Trung tâm Y tế Khu vực Mỹ Tho, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp và Bệnh viện Tâm Minh Đức.

Các triệu chứng phổ biến ghi nhận ở bệnh nhân gồm: Đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt, tê tay, mệt mỏi và đau đầu.

Đến thời điểm hiện tại, có 160 người được xuất viện, trong đó Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang có 99 trường hợp, Bệnh viện Quân Y 120 có 51 trường hợp và Trung tâm Y tế Khu vực Mỹ Tho có 10 trường hợp. Bên cạnh đó, 7 trường hợp được chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị. Hiện còn 142 trường hợp đang tiếp tục được theo dõi và điều trị, tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định.

Bệnh nhân nghi ngộ độc bánh mì đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: BV ĐKTG

Liên quan đến nguyên nhân vụ việc, kết quả xét nghiệm 36 mẫu bệnh phẩm do Viện Pasteur TP HCM thực hiện cho thấy, có 25 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella sp - tác nhân gây ra các vụ nhiễm độc, nhiễm khuẩn thực phẩm cấp tính, độc tố cao.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra liên ngành không thể lấy được mẫu thực phẩm lưu của ngày 15/6 tại cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 37, do chủ cơ sở không xác định được đã dùng lô nguyên liệu nào, hoặc đã bán hết (không có mẫu lưu).

Hiện Trung tâm Y tế Khu vực Mỹ Tho tiếp tục phối hợp với UBND phường Đạo Thạnh tiến hành các bước điều tra, xử lý vụ việc theo quy định; đồng thời theo dõi sát diễn tiến sức khỏe của các bệnh nhân và kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm liên quan để xác định nguyên nhân, làm cơ sở xử lý theo đúng quy định pháp luật.