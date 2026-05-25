Xã hội

39 người ở Gia Lai nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Ngày 25/5, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết, đang tiếp nhận, điều trị 39 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm, trong đó có 12 trẻ em dưới 16 tuổi.

Hà Ngọc Chính

Thông tin ban đầu, sau khi ăn bánh mì tại cùng một cơ sở trên đường Hùng Vương (tỉnh Gia Lai), 39 người, trong đó có 12 trẻ em, phải nhập viện với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, đau đầu, chóng mặt...

Các bệnh nhân nhập viện cho biết, trước đó đã ăn bánh mì. Sau khi ăn xuất hiện các triệu chứng bất thường, trong đó nhiều người khai mua tại cùng một cơ sở trên đường Hùng Vương.

Bệnh nhân nhập viện nghi ngộ độc được Bs thăm khám. Ảnh BXD

Theo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, các bệnh nhân đang được điều trị tại các khoa Truyền nhiễm, Nhi, Nội tiêu hóa và Nội tổng hợp. Triệu chứng chung của ngộ độc là đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, đau đầu, chóng mặt.

BS Võ Bảo Dũng, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết, ca bệnh đầu tiên nhập viện được ghi nhận vào tối 23/5. Đến sáng 25/5, bệnh viện ghi nhận tổng cộng 39 ca nhập viện. Hiện, sức khỏe các bệnh nhân cơ bản ổn định.

Qua khai thác yếu tố dịch tễ, nhiều bệnh nhân cho biết đã ăn bánh mì trước khi phát bệnh, trong đó có nhiều trường hợp khai mua tại tiệm bánh mì L.H trên đường Hùng Vương. Tuy nhiên, theo bác sĩ Dũng, đây mới chỉ là thông tin do người bệnh cung cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận các trường hợp nghi ngộ độc, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai đã có báo cáo nhanh đến Sở Y tế tỉnh Gia Lai.

Việc điều tra nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu kiểm nghiệm để xác minh nguyên nhân đang được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai khẩn trương thực hiện.

Vụ nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở Quảng Trị, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn trương xử lý

Số nạn nhân trong vụ nghi ngộ độc do ăn bánh mì tại xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị đã tăng lên. Cơ quan y tế đang lấy mẫu thực phẩm để xác định nguyên nhân.

Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm

Ngày 1/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Trị khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra ở xã Tân Lập.

Nhiều học sinh ở TPHCM nhập viện vì nghi ngộ độc thực phẩm

Trong hai ngày, 25-27/4, đã có 25 học sinh và bảo mẫu của trường Đặng Thùy Trâm ở TP HCM nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm.

Ngày 28/4, Sở Y tế TPHCM cho biết, theo báo cáo nhanh từ các cơ sở y tế, trong khoảng thời gian từ ngày 25/4 đến trưa 27/4, nhiều bệnh viện trên địa bàn đã tiếp nhận các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận.

Tổng cộng, có 25 trường hợp xuất hiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa điển hình như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số trường hợp kèm sốt. Trong đó, 23 ca là học sinh và 2 ca là người lớn (bảo mẫu). Các bệnh nhân được tiếp nhận tại nhiều cơ sở y tế, như: Bệnh viện Nguyễn Thị Thập điều trị 13 học sinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận 9 học sinh, Bệnh viện Khánh Hội: 1 học sinh và Bệnh viện Nhân dân Gia Định điều trị 2 bảo mẫu.

'Thủ phạm' khiến 266 học sinh Bình Quới Tây ngộ độc do bánh flan, canh bắp cải

Sở An toàn thực phẩm TP HCM thông tin nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường Bình Quới Tây là do bánh flan và canh bắp cải lây nhiễm chéo.

Ngày 20/4, Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh thông tin kết quả điều tra vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây.

Kết quả điều tra xác định đây là vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bữa ăn bán trú. Phân tích dịch tễ cho thấy hầu hết món ăn đều có dấu hiệu nhiễm chéo, trong đó bánh flan và canh bắp cải nấu thịt được đánh giá là những món có nguy cơ cao nhất.

