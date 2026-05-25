39 người ở Gia Lai nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Ngày 25/5, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết, đang tiếp nhận, điều trị 39 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm, trong đó có 12 trẻ em dưới 16 tuổi.

Thông tin ban đầu, sau khi ăn bánh mì tại cùng một cơ sở trên đường Hùng Vương (tỉnh Gia Lai), 39 người, trong đó có 12 trẻ em, phải nhập viện với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, đau đầu, chóng mặt...

Các bệnh nhân nhập viện cho biết, trước đó đã ăn bánh mì. Sau khi ăn xuất hiện các triệu chứng bất thường, trong đó nhiều người khai mua tại cùng một cơ sở trên đường Hùng Vương.

Bệnh nhân nhập viện nghi ngộ độc được Bs thăm khám. Ảnh BXD

Theo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, các bệnh nhân đang được điều trị tại các khoa Truyền nhiễm, Nhi, Nội tiêu hóa và Nội tổng hợp. Triệu chứng chung của ngộ độc là đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, đau đầu, chóng mặt.

BS Võ Bảo Dũng, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết, ca bệnh đầu tiên nhập viện được ghi nhận vào tối 23/5. Đến sáng 25/5, bệnh viện ghi nhận tổng cộng 39 ca nhập viện. Hiện, sức khỏe các bệnh nhân cơ bản ổn định.

Qua khai thác yếu tố dịch tễ, nhiều bệnh nhân cho biết đã ăn bánh mì trước khi phát bệnh, trong đó có nhiều trường hợp khai mua tại tiệm bánh mì L.H trên đường Hùng Vương. Tuy nhiên, theo bác sĩ Dũng, đây mới chỉ là thông tin do người bệnh cung cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận các trường hợp nghi ngộ độc, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai đã có báo cáo nhanh đến Sở Y tế tỉnh Gia Lai.

Việc điều tra nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu kiểm nghiệm để xác minh nguyên nhân đang được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai khẩn trương thực hiện.