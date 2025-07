Vụ lật tàu du lịch ở Quảng Ninh, nhiều nạn nhân là trẻ em

Liên quan đến vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, theo cập nhập mới nhất, đến 21h50, lực lượng chức năng đã tìm thấy 34 thi thể nạn nhân, trong đó có nhiều trẻ em, đồng thời cứu được 10 người.

Hiện các nạn nhân được cứu sống đã được đưa đến Bệnh viện Bãi Cháy và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Tỉnh Quảng Ninh hiện đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm cứu nạn triển khai các biện pháp tìm kiếm người mất tích trên biển còn lại; Tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ lật tàu; Khắc phục sự cố, động viên thân nhân bị nạn theo đúng quy định.

Theo thông tin ban đầu, vào 12h55' ngày 19/7, tàu Vịnh Xanh 58 BKS QN-7105 chở khách du lịch tham quan tuyến 2 (hang Sửng Sốt - đảo Ti Tốp) trên Vịnh Hạ Long, trên tàu chở 48 khách du lịch và 5 thuyền viên. Đến 13h30’ cùng ngày tàu gặp giông bất ngờ, đến 14h05’ thì mất kết nối tín hiệu GPS.

Tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức huy động tối đa lực lượng, phương tiện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, Vùng 1 Hải quân, các đội thợ lặn chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh với phương tiện chuyên dụng trên biển và các phương tiện tìm kiếm cứu nạn tại chỗ của địa phương phục vụ công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Các cơ sở y tế sẵn sàng hỗ trợ và xử lý các tình huống khi tìm kiếm được nạn nhân.

Sở chỉ huy được thành lập gồm: Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, UBND tỉnh Quảng Ninh tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để tiếp tục chỉ huy, điều hành tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, tàu Vịnh Xanh 58, số đăng ký QN - 7105, do ông Đ.V.T. (đăng ký thường trú: phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh) là chủ phương tiện kiêm thuyền trưởng; giấy chứng nhận ATKT và BVMT phương tiện thủy nội địa số 01404/24S14, do Trạm đăng kiểm phương tiện thủy nội địa - Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 10/1/2025, có hiệu lực đến ngày 4/2/2026.