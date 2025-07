Đã tìm thấy 8 thi thể vụ tàu du lịch đắm trên Vịnh Hạ Long

Theo đó, tàu Vịnh Xanh 58, biển kiểm soát QN - 7105 xuất bến từ Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long tham quan Vịnh Hạ Long theo Tuyến số 2. Trên tàu chở 51 người, gồm 48 hành khách (41 người lớn, 7 trẻ em đều là người Việt Nam) và 3 thuyền viên.

Khi đang trên đường hành trình về cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long, đến khu vực giữa Hòn Gà Chọi và Hòn Cô Đơn thì gặp giông, lốc đánh khiến tàu bị lật úp.

Hình ảnh lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Cảnh sát giao thông khẩn trương triển khai cứu nạn cứu hộ, tìm kiếm người bị nạn.

Đến thời điểm hiện tại, đã cứu được 8 người và tìm thấy 8 thi thể nạn nhân.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, tàu Vịnh Xanh 58, số đăng ký QN - 7105, do ông Đ.V.T (đăng ký thường trú tại phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh) là chủ phương tiện kiêm thuyền trưởng; giấy chứng nhận ATKT và BVMT phương tiện thủy nội địa số 01404/24S14, do Trạm đăng kiểm phương tiện thủy nội địa - Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 10/1/2025, có hiệu lực đến ngày 4/2/2026.

Hiện lực lượng chức năng đã tiếp tục tập trung triển khai các biện pháp ứng cứu, tìm kiếm người mất tích.