Biển Đỏ đã từng hoàn toàn khô cạn cách đây khoảng 6,2 triệu năm

Một nhóm nghiên cứu từ Đại học Khoa học và Công nghệ King Abdullah (KAUST) ở Ả Rập Xê Út gần đây đã xác nhận rằng, Biển Đỏ đã hoàn toàn khô cạn cách đây khoảng 6,2 triệu năm trước, biến toàn bộ lưu vực thành một sa mạc muối hoang vắng. Nhưng sau đó, một trận lụt lớn từ Ấn Độ Dương bất ngờ ập đến, nhanh chóng lấp đầy Biển Đỏ bằng nước biển và khôi phục lại sự kết nối của nó với các đại dương toàn cầu, cho phép khu vực biển này trải qua một sự "tái sinh" vô cùng kỳ diệu.

Thông qua hình ảnh địa chấn, phân tích vi hóa thạch và định tuổi địa hóa, nhóm nghiên cứu đã xác định chính xác sự biến đổi đáng kinh ngạc của Biển Đỏ: từ một hẻm núi nông nối liền với Địa Trung Hải, đến một hồ muối khô cạn, và sau đó là những trận lụt từ Ấn Độ Dương đã xẻ dọc theo một dãy núi lửa và mở ra eo biển Bab el-Mandab. Các dòng hải lưu mạnh mẽ được tạo ra bởi trận lụt lớn này đã tạo nên một hẻm núi ngầm dài 320 km, ngay lập tức nhấn chìm các đồng bằng muối đã chết và khôi phục lại hệ sinh thái biển.

Ban đầu, phần cực bắc của Biển Đỏ thông với Địa Trung Hải, nhưng do các hẻm núi nông chặn dòng chảy, Biển Đỏ nhanh chóng khô cạn và trở thành sa mạc muối. Gần quần đảo Hannes ở cực nam, một dãy núi lửa chắn ngang Ấn Độ Dương, nhưng khoảng 6,2 triệu năm trước, Ấn Độ Dương đột ngột phá vỡ rào cản tự nhiên này, gây ra một trận lụt tàn khốc làm thay đổi toàn bộ lưu vực Biển Đỏ. Điều đáng chú ý là trận lụt này xảy ra sớm hơn gần một triệu năm so với trận lụt Zankrian nổi tiếng ở Địa Trung Hải, khiến nó trở thành một "huyền thoại tái sinh" độc đáo của Biển Đỏ.

"Biển Đỏ ghi nhận một sự kiện môi trường cực đoan trên Trái đất, hoàn toàn khô cạn rồi nhanh chóng được lấp đầy bởi nước lũ, làm thay đổi toàn bộ lưu vực và thiết lập mối liên hệ lâu dài giữa Biển Đỏ và Ấn Độ Dương", TS Tihana Pensa, nhà nghiên cứu tại KAUST, cho biết. Đồng tác giả, GS Al Afifi, cũng lưu ý rằng nghiên cứu này làm sâu sắc thêm hiểu biết của chúng ta về các quá trình hình thành và mở rộng đại dương, đồng thời củng cố vị thế dẫn đầu của KAUST trong nghiên cứu về Biển Đỏ.

Biển Đỏ không chỉ là "phòng thí nghiệm" cho sự hình thành đại dương, mà còn là minh chứng cho sự tương tác giữa biến đổi khí hậu, kiến ​​tạo mảng và hệ sinh thái biển trong suốt lịch sử trái đất. Lịch sử "khô cạn → ngập lụt → tái sinh" này cho thấy khả năng phục hồi và sức sống đáng kinh ngạc của thiên nhiên, khiến chúng ta phải trầm trồ.