Apple âm thầm khai tử “món quà” gắn bó với iPhone 17 năm

Sau 17 năm xuất hiện trong hộp iPhone, sticker logo Apple đã biến mất hoàn toàn vì mục tiêu môi trường và chiến lược trung hòa carbon của hãng.

Apple từng khiến hàng triệu fan công nghệ thích thú mỗi lần “đập hộp” iPhone nhờ hai miếng sticker logo quả táo đi kèm, nhưng từ thế hệ iPhone 16 trở đi, món quà biểu tượng này đã chính thức bị khai tử sau gần hai thập kỷ tồn tại.
Ít ai biết rằng những chiếc sticker Apple đầu tiên đã xuất hiện từ cuối thập niên 70 cùng dòng máy tính Apple II, trở thành một phần văn hóa đặc trưng của hãng trước cả khi chiếc iPhone đầu tiên ra đời vào năm 2007.
Trong suốt 17 năm bán iPhone, Apple luôn duy trì truyền thống tặng sticker miễn phí như một cách quảng bá thương hiệu cực kỳ thông minh, khi người dùng dán logo quả táo lên laptop, vali, xe hơi hay thậm chí cả bàn học để thể hiện “đẳng cấp Táo khuyết”.
Tuy nhiên từ năm 2024, Apple bắt đầu loại bỏ sticker khỏi hộp sản phẩm nhằm phục vụ chiến lược sử dụng bao bì 100% gốc sợi và cắt giảm tối đa nhựa dùng một lần trong toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu.
Thiết bị đầu tiên không còn sticker là kính thực tế hỗn hợp Apple Vision Pro, sau đó đến iPad Pro M4, iPad Air mới và cuối cùng là toàn bộ dòng iPhone 16, mở ra giai đoạn đóng gói “xanh hóa” mạnh tay nhất của Apple từ trước đến nay.
Theo tính toán từ giới phân tích công nghệ, chỉ riêng việc loại bỏ hai miếng sticker trong mỗi hộp iPhone cũng giúp Apple cắt giảm khoảng 400 tấn nhựa không cần thiết, góp phần hiện thực hóa mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2030.
Động thái này khiến nhiều người nhớ lại thời điểm Apple bỏ củ sạc khỏi hộp iPhone 12 vào năm 2020, khi hãng tuyên bố việc thu nhỏ bao bì giúp tăng hơn 70% số lượng sản phẩm vận chuyển trên mỗi pallet và giảm lượng khí thải tương đương hàng trăm nghìn ô tô mỗi năm.
Dù việc biến mất của sticker Apple khiến không ít fan trung thành tiếc nuối, nhưng nó cũng cho thấy ngành công nghệ đang bước vào thời kỳ mà mọi chi tiết nhỏ nhất trong hộp sản phẩm đều phải phục vụ cho bài toán môi trường, chi phí vận chuyển và phát triển bền vững toàn cầu.
#Apple #iPhone #Sticker #Môi trường #Bền vững #Trung hòa carbon

