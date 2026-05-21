Bộ Y tế cập nhật kết quả kiểm tra, rà soát lô sữa a2 bị thu hồi

Cục An toàn thực phẩm thông tin kết quả kiểm tra, rà soát sau cảnh báo thu hồi sữa công thức a2 Platinum Premium dành cho trẻ 0-12 tháng tại Mỹ.

Theo Tạ Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc

Theo đại diện Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), liên quan đến thông tin cảnh báo và thu hồi tự nguyện một số lô sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0-12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA, dạng bột có bổ sung sắt (a2 Platinum Premium infant formula 0-12 months Milk-based powder with Iron) tại thị trường Hoa Kỳ; ngày 4/5/2026, Cục đã có công văn số gửi Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố đề nghị rà soát việc tự công bố và kiểm tra giám sát thị trường đối với sản phẩm trên, đồng thời, Cục cũng có công văn gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương đề nghị rà soát việc kinh doanh sản phẩm này trên các sàn thương mại điện tử.

Ngày 16/5/2026, đã có Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình có văn bản số 480/BC-ATTP báo cáo về kết quả rà soát, kiểm tra đối với sản phẩm trên. Theo đó, chi cục không tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm hoặc cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0-12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA, dạng bột có bổ sung sắt (a2 Platinum Premium infant formula 0-12 months Milk-based powder with Iron).

Công ty TNHH Giải pháp kinh doanh và thương mại dịch vụ Sống lành, địa chỉ Xóm 18, xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (cũ), nay là phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình, được cấp 6 Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và thực hiện tự công bố đối với 8 sản phẩm sữa, thực phẩm bổ sung mang nhãn hiệu “a2”.

Do sản phẩm thuộc diện cảnh báo, Chi cục đã làm việc với Công ty để rà soát hoạt động nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm liên quan. Căn cứ các hồ sơ, tài liệu của Công ty cung cấp, Chi cục chưa phát hiện Công ty nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm sữa công thức trên.

Ngày 20/5/2026, Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh và Thương Mại Dịch Vụ Sống Lành cũng có văn bản báo cáo về việc Công ty đã rà soát toàn bộ hồ sơ nhập khẩu, dữ liệu kho hàng và hệ thổng phân phối. Kết quả xác định Công ty không nhập khẩu, không kinh doanh và không lưu thông tại thị trường Việt Nam đối với 3 lô sản phẩm thuộc diện thu hồi tự nguyện tại Hoa Kỳ nêu trên. Các sản phẩm sữa a2 hiện do Công ty kinh doanh tại Việt Nam là dòng sản phẩm khác, được sản xuất dành cho thị trường Úc/New Zealand và không thuộc các lô sản phẩm bị cảnh báo tại Hoa Kỳ.

Công ty này cũng đã chủ động gửi 8 mẫu sản phẩm sữa công thức đang lưu hành tại Việt Nam đến Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế) để kiểm nghiệm. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy các mẫu sản phẩm đều không phát hiện vi khuẩn Bacillus cereus (vi khuẩn sinh độc tố Cereulide) và độc tố Cereulide có trong các mẫu sản phẩm được kiểm nghiệm.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương); Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát việc tự công bố và kiểm tra giám sát thị trường, việc kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử đối với sản phẩm trên để bảo đảm an toàn sức khỏe cao nhất cho người tiêu dùng - nhất là với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Bộ Y tế yêu cầu rà soát 3 lô sữa a2 Platinum dành cho trẻ sơ sinh tại Hoa Kỳ

Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra, rà soát 3 lô sữa công thức a2 Platinum thu hồi tại Mỹ do chứa độc tố gây hại cho trẻ, cảnh báo người tiêu dùng tránh sử dụng.

Tối 4/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành; Sở An toàn thực phẩm TPHCM và các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, cảnh báo sản phẩm sữa công thức a2 Platinum Premium dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi.

Theo đó, cơ quan này yêu cầu các địa phương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức a2 Platinum Premium USA, dạng bột có bổ sung Sắt (a2 Platinum Premium infant formula 0-12 months Milk-based powder with Iron) do A2 Milk Company sản xuất.

Thu hồi 63.078 hộp sữa công thức a2 Platinum tại Mỹ, a2 Milk Vietnam nói gì?

Hàng ngàn hộp sữa a2 Platinum bị thu hồi tại Mỹ do chứa độc tố, The a2 Milk Company xác nhận sự việc này không ảnh hưởng đến các sản phẩm tại Việt Nam. 

Thu hồi 3 lô sữa bột a2 Platinum tại Mỹ

