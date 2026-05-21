Bài toán năng lực khi Công ty Quốc Thiên hàng loạt gói tư vấn [Kỳ 2]

Không chỉ hoạt động mạnh ở lĩnh vực xây lắp, Công ty Quốc Thiên còn tham gia sâu vào hệ thống tư vấn đấu thầu với số lượng gói thầu thực hiện dày đặc, đòi hỏi sự minh định về năng lực nhân sự kỹ thuật.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quốc Thiên không chỉ đơn thuần là một đơn vị thi công xây dựng dân dụng, giao thông đường bộ mà còn đóng vai trò là một đơn vị tư vấn đấu thầu quen thuộc tại nhiều cơ quan, ban ngành và chính quyền địa phương cấp xã tại tỉnh Lâm Đồng.

Hồ sơ năng lực hoạt động xây dựng quốc gia ghi nhận doanh nghiệp này sở hữu chứng chỉ năng lực hoạt động trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật phức tạp như: Khảo sát xây dựng địa hình; Thiết kế, thẩm tra thiết kế hạ tầng kỹ thuật, dân dụng kết cấu; Giám sát thi công công trình thủy lợi, cầu đường bộ, dân dụng. Số liệu thống kê từ dữ liệu đấu thầu cho thấy, doanh nghiệp này đã tham gia tư vấn tổng cộng 109 gói thầu với 19 vai trò khác nhau.

Trong danh sách vai trò tư vấn mà doanh nghiệp này đã đảm nhiệm, có những phần việc đòi hỏi tính độc lập và chuyên môn hóa rất cao, bao gồm: Tư vấn thẩm định E-HSMT với 85 gói thầu; Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu với 86 gói thầu; cùng hàng chục gói thầu liên quan đến lập hồ sơ thiết kế, dự toán, quản lý dự án và giám sát thực hiện hợp đồng.

Nguồn MSC

Chỉ tính riêng trong giai đoạn cuối năm 2025 đến giữa năm 2026, Công ty Quốc Thiên liên tiếp được các chủ đầu tư khối cơ quan hành chính cấp xã lựa chọn trao thầu thực hiện các công việc tư vấn then chốt. Đơn cử như tại Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 5 (tỉnh Lâm Đồng), trong các ngày 12 và 13/05/2026, nhà thầu này liên tiếp trúng độc lập Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng (giá 60.706.882 đồng); gói thầu Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu (giá 4.750.000 đồng) và gói thầu Tư vấn quản lý dự án (giá 50.266.971 đồng).

Trước đó, cũng tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, doanh nghiệp cũng ghi nhận trúng thầu độc lập gói thầu số 01: Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật do Văn phòng Đảng ủy xã Bảo Lâm 3 làm chủ đầu tư vào ngày 26/12/2025 với giá trúng thầu 113.935.496 đồng. Tiếp đó là gói thầu số 02 ''Tư vấn quản lý dự án'' tại cùng chủ đầu tư này được công bố vào ngày 09/01/2026 với giá trúng thầu 46.404.770 đồng.

Trao đổi về bài toán năng lực kỹ thuật khi một doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ đảm nhận đồng thời hàng loạt gói thầu tư vấn chuyên sâu mang tính thẩm định pháp lý và giám sát kỹ thuật, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: “Công tác tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là những công việc định hình tính định hướng, công bằng của cả một dự án đầu tư công. Theo tinh thần của các quy định pháp luật hiện hành, nhân sự tham gia tổ chuyên gia tư vấn bắt buộc phải đáp ứng đầy đủ các chứng chỉ hành nghề, kinh nghiệm thực tế chuyên sâu. Việc một đơn vị có quy mô tổ chức nhỏ liên tục đảm nhiệm khối lượng công việc tư vấn thẩm định đồ sộ lên tới hơn 80 gói thầu, chạy song song với các gói thầu thi công xây lắp đòi hỏi các chủ đầu tư phải giám sát rất chặt chẽ danh sách nhân sự chủ chốt, tránh hiện tượng một nhân sự bị trùng lặp, 'gánh' cùng lúc nhiều dự án ở các địa bàn khác nhau, gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hậu kiểm pháp lý và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu.”

Hơn thế nữa, một điểm đáng lưu ý khác trong bức tranh hoạt động của Công ty Quốc Thiên là doanh nghiệp này vừa sắm vai nhà thầu, đơn vị tư vấn, lại vừa là Bên mời thầu. Sự đan xen đa dạng các vai trò này trong hệ sinh thái đấu thầu địa phương tiếp tục là một đề tài thu hút sự quan tâm của dư luận về tính độc lập, khách quan theo quy định pháp luật.

