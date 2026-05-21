Thượng tôn pháp luật trong đấu thầu: Bài học từ thực tiễn tại xã Bảo Lâm 1 [Kỳ 5]

Để hoạt động đầu tư công tại xã Bảo Lâm 1 minh bạch và hiệu quả, việc tuân thủ nghiêm Luật Đấu thầu 2023 và tăng cường giám sát cộng đồng là chìa khóa then chốt

Hải Đăng

Từ thực trạng đấu thầu tại Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 1Báo Tri thức và Cuộc sống đã phản ánh qua 4 kỳ khởi đăng, có thể thấy một số bài học kinh nghiệm sâu sắc cho công tác quản lý nhà nước về đấu thầu tại cấp cơ sở.

Thứ nhất, công tác lập hồ sơ mời thầu cần được chuẩn hóa, tránh việc đưa ra các tiêu chuẩn kỹ thuật lỗi thời hoặc quá khắt khe khiến nhà thầu bị loại đáng tiếc. Thứ hai, các đơn vị chủ đầu tư cần ưu tiên đấu thầu rộng rãi qua mạng thay vì chỉ định thầu, nhằm thu hút các doanh nghiệp có năng lực thực sự và giá thành cạnh tranh.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ đề xuất: "UBND tỉnh Lâm Đồng cần tăng cường công tác thanh kiểm tra đột xuất các gói thầu có tỉ lệ tiết kiệm dưới 1%. Đồng thời, cần có cơ chế đánh giá năng lực của các đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ. Nếu đơn vị nào thường xuyên loại nhà thầu bằng những lỗi hình thức, cần đưa vào danh sách theo dõi giám sát đặc biệt".

Luật sư Nguyễn Văn Lập bổ sung thêm: "Theo Luật Đấu thầu 2023, mọi công dân có quyền giám sát hoạt động đầu tư công. Việc công khai đầy đủ các báo cáo đánh giá E-HSDT là bắt buộc. Nếu người dân và báo chí phát hiện có dấu hiệu vi phạm luật đấu thầu, cơ quan chức năng có thẩm quyền cần vào cuộc giám sát, kiểm tra để minh định sự việc".

Qua vệt bài này, Báo Tri thức và Cuộc sống mong muốn gửi đến thông điệp xây dựng: Mọi hoạt động sử dụng ngân sách phải đặt tính hiệu quả lên hàng đầu. Những đơn vị làm tốt cần được biểu dương, nhưng những nơi còn hạn chế cần sớm chấn chỉnh để môi trường đấu thầu tại Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung thực sự minh bạch, thượng tôn pháp luật.

Đấu thầu liêm chính không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách, mà còn củng cố niềm tin của nhân dân vào sự minh bạch của bộ máy nhà nước.

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng cảm ơn sự quan tâm của bạn đọc./.

Đăng tải thông tin và Giám sát cộng đồng theo Thông tư 79/2025

Theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính:

  • Mọi thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu, báo cáo đánh giá E-HSDT và kết quả trúng thầu phải được đăng tải đầy đủ, công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt.
  • Các thông tin này là cơ sở để thực hiện giám sát cộng đồng theo quy định tại Điều 86 Luật Đấu thầu 2023.

Việc Báo Tri thức và Cuộc sống trích xuất được chi tiết các lỗi kỹ thuật của nhà thầu Nam Khánh hay Thành Phát ICC là nhờ sự minh bạch của hệ thống e-GP theo quy định tại Thông tư này. Sự giám sát của báo chí và cộng đồng chính là cánh tay nối dài giúp thực thi pháp luật đấu thầu hiệu quả hơn.

#đấu thầu #minh bạch #giám sát #Luật Đấu thầu #Bảo Lâm 1 #quản lý nhà nước

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Xã Bảo Lâm 1, Lâm Đồng: Hàng loạt gói thầu xây lắp trúng sát giá, tiết kiệm thấp [Kỳ 1]

Hoạt động đầu tư công tại xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận tỉ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức "nhỏ giọt". Nhiều gói thầu trị giá hàng tỷ đồng nhưng mức giảm giá sau đấu thầu chỉ mang tính tượng trưng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong giai đoạn 2025 - 2026, Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 1 (tỉnh Lâm Đồng) đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho nhiều công trình hạ tầng giao thông và trụ sở. Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu từ 10 gói thầu có kết quả hợp lệ với tổng giá trị 15.000.925.570 đồng, tổng giá trị trúng thầu ghi nhận là 14.713.601.273 đồng. Tỉ lệ tiết kiệm trung bình chỉ đạt mức 1,92%.

Tại dự án "Xây dựng, nâng cấp sửa chữa đường giao thông hẻm 43 Trần Phú, thị trấn Lộc Thắng", gói thầu "Toàn bộ chi phí xây lắp + chi phí dự phòng" (mã TBMT: IB2600047794) có giá gói thầu được duyệt là 5.932.943.490 đồng. Sau quá trình đấu thầu rộng rãi qua mạng, ngày 26/03/2026, ông Nguyễn Huy Hùng – Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 1 đã ký Quyết định số 14/QĐ-VP phê duyệt cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Phú Hoàng trúng thầu. Giá trúng thầu là 5.823.677.866 đồng. Mức tiết kiệm cho ngân sách tại gói thầu này chỉ là 1,84%.

Bạn đọc - Phản biện

Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 1: Nhiều nhà thầu "trượt" vì lỗi sơ đẳng [Kỳ 2]

Tại các gói thầu đấu thầu rộng rãi, không ít đối thủ dù có năng lực nhưng vẫn bị loại bởi những lỗi kỹ thuật như sử dụng tiêu chuẩn hết hiệu lực hoặc thiếu bản vẽ biện pháp thi công.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự thiếu vắng tính cạnh tranh thực chất tại xã Bảo Lâm 1 thể hiện rõ qua báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT).

Tại gói thầu dự án hẻm 43 Trần Phú, có 03 nhà thầu tham gia gồm: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Phú Hoàng, Công ty TNHH XD & TM Thành Phát ICC và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phú Lâm. Mặc dù cả 3 đều đạt về năng lực, kinh nghiệm, nhưng bước vào vòng kỹ thuật, 2 đối thủ của Thanh Phú Hoàng đều bị loại.

Bạn đọc - Phản biện

Lâm Đồng: Lộ diện "hệ sinh thái" công ty tư vấn tại các gói thầu của xã Bảo Lâm 1 [Kỳ 3]

Quy trình lựa chọn nhà thầu tại xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng có sự tham gia xuyên suốt của một nhóm các đơn vị tư vấn lập hồ sơ, thẩm định và giám sát quen thuộc.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, đứng sau các quyết định phê duyệt kết quả thầu của Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 1 là các báo cáo thẩm định và đánh giá từ các doanh nghiệp tư vấn.

Tại dự án hẻm 43 Trần Phú, Công ty TNHH Linh Nguyễn XD là đơn vị được giao gói thầu số 04 về tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá HSDT. Theo báo cáo số 01/BCĐG-LNXD, đơn vị này đã trực tiếp đánh giá "Không đạt" cho các đối thủ cạnh tranh của Công ty Thanh Phú Hoàng. Đáng nói, Công ty Linh Nguyễn XD cũng thường xuyên xuất hiện trong danh sách các nhà thầu có quan hệ với chủ đầu tư.

