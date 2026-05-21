Thượng tôn pháp luật trong đấu thầu: Bài học từ thực tiễn tại xã Bảo Lâm 1 [Kỳ 5]

Để hoạt động đầu tư công tại xã Bảo Lâm 1 minh bạch và hiệu quả, việc tuân thủ nghiêm Luật Đấu thầu 2023 và tăng cường giám sát cộng đồng là chìa khóa then chốt

Từ thực trạng đấu thầu tại Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 1 mà Báo Tri thức và Cuộc sống đã phản ánh qua 4 kỳ khởi đăng, có thể thấy một số bài học kinh nghiệm sâu sắc cho công tác quản lý nhà nước về đấu thầu tại cấp cơ sở.

Thứ nhất, công tác lập hồ sơ mời thầu cần được chuẩn hóa, tránh việc đưa ra các tiêu chuẩn kỹ thuật lỗi thời hoặc quá khắt khe khiến nhà thầu bị loại đáng tiếc. Thứ hai, các đơn vị chủ đầu tư cần ưu tiên đấu thầu rộng rãi qua mạng thay vì chỉ định thầu, nhằm thu hút các doanh nghiệp có năng lực thực sự và giá thành cạnh tranh.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ đề xuất: "UBND tỉnh Lâm Đồng cần tăng cường công tác thanh kiểm tra đột xuất các gói thầu có tỉ lệ tiết kiệm dưới 1%. Đồng thời, cần có cơ chế đánh giá năng lực của các đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ. Nếu đơn vị nào thường xuyên loại nhà thầu bằng những lỗi hình thức, cần đưa vào danh sách theo dõi giám sát đặc biệt".

Luật sư Nguyễn Văn Lập bổ sung thêm: "Theo Luật Đấu thầu 2023, mọi công dân có quyền giám sát hoạt động đầu tư công. Việc công khai đầy đủ các báo cáo đánh giá E-HSDT là bắt buộc. Nếu người dân và báo chí phát hiện có dấu hiệu vi phạm luật đấu thầu, cơ quan chức năng có thẩm quyền cần vào cuộc giám sát, kiểm tra để minh định sự việc".

Qua vệt bài này, Báo Tri thức và Cuộc sống mong muốn gửi đến thông điệp xây dựng: Mọi hoạt động sử dụng ngân sách phải đặt tính hiệu quả lên hàng đầu. Những đơn vị làm tốt cần được biểu dương, nhưng những nơi còn hạn chế cần sớm chấn chỉnh để môi trường đấu thầu tại Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung thực sự minh bạch, thượng tôn pháp luật.

Đấu thầu liêm chính không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách, mà còn củng cố niềm tin của nhân dân vào sự minh bạch của bộ máy nhà nước.

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng cảm ơn sự quan tâm của bạn đọc./.