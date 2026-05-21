Cảnh báo cơn sốt thuốc 'chữa lụy tình' trên mạng xã hội

Những viên uống được quảng cáo giúp “quên người yêu cũ”, “thoát lụy tình”, “không còn đau lòng sau chia tay” đang lan tràn trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử. Chuyên gia cảnh báo việc xem các sản phẩm này như “thuốc chữa thất tình” có thể khiến người dùng lệ thuộc vào thuốc và nhiều hệ lụy sức khỏe.

“Uống khoảng 2 tuần là em không còn nhớ tới người yêu cũ nữa nha”. Đó là lời tư vấn của một tài khoản bán hàng trên TikTok khi phóng viên nhập vai người vừa chia tay người yêu và muốn tìm “thuốc chống lụy tình”.

Chỉ cần gõ vài từ khóa như “thuốc quên người yêu”, “viên uống chống lụy tình”, “thoát đau lòng sau chia tay”, hàng loạt video lập tức hiện ra với những lời quảng cáo "có cánh", đánh trúng tâm lý giới trẻ.

Nhiều clip thu hút hàng trăm nghìn lượt xem giới thiệu các sản phẩm chứa Ashwagandha như Nutrabio, KSM-66 hay Revive với công dụng “bớt nhớ người yêu cũ”, “không còn canh tin nhắn”, “ngủ ngon sau thất tình”, “giảm suy tình”, “chữa lụy tình”... Không ít người bán khẳng định sản phẩm “an toàn vì là thảo dược”, thậm chí khuyến khích dùng dài ngày để “ổn định cảm xúc”.

Một tài khoản mạng xã hội quảng cáo bán thuốc Ashwagandha

Một tài khoản tư vấn cho phóng viên: “Ngày uống một viên thôi anh. Uống đều là tự nhiên đầu óc nhẹ hơn, không còn suy nghĩ nhiều về người yêu cũ nữa”. Trên các hội nhóm tâm sự tình cảm, nhiều người trẻ chia sẻ trải nghiệm sau chia tay và hỏi nhau cách dùng “thuốc chống lụy tình”. Có người xem đây như “cứu cánh cảm xúc” khi mất ngủ, khóc nhiều hoặc ám ảnh chuyện cũ.

Từ một loại thảo dược hỗ trợ giảm căng thẳng, Ashwagandha đang bị mạng xã hội thổi phồng thành “thần dược chữa thất tình”. Trao đổi với phóng viên, BS-CKII Lâm Hiếu Minh, Đơn nguyên Tâm lý lâm sàng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, Ashwagandha là một loại thảo dược có nguồn gốc từ sâm Ấn Độ, hiện thường được sử dụng dưới dạng thực phẩm chức năng nhằm hỗ trợ giảm lo âu, giảm căng thẳng và hỗ trợ điều trị trong một số trường hợp.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Minh, việc sử dụng các sản phẩm chứa Ashwagandha cần có tư vấn từ chuyên gia y tế, đặc biệt khi dùng kéo dài.

“Bất kỳ loại thực phẩm chức năng, thuốc hay thảo dược nào nếu sử dụng trong thời gian dài đều cần được tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc người có chuyên môn. Người dùng cần hiểu rõ vì sao mình phải sử dụng và có thật sự cần thiết hay không. Trong đa số trường hợp, việc dùng kéo dài là không cần thiết” – BS Hiếu Minh nói.

Bác sĩ cảnh báo, tự ý sử dụng thuốc hoặc các dược chất kéo dài sẽ gây hệ lụy cho sức khỏe

Đề cập đến xu hướng người trẻ tìm đến “thuốc chống lụy” để vượt qua nỗi đau sau chia tay, BS Hiếu Minh cho rằng, đây là cách tiếp cận sai lệch về mặt tâm lý. Theo ông, không có loại thuốc nào có thể giúp một người “quên thất tình”.

“Các dược chất này có thể hỗ trợ giảm lo âu, giảm stress tạm thời nhưng không giải quyết được gốc rễ của tổn thương cảm xúc. Việc dùng một chất nào đó để né tránh nỗi đau tình cảm là không hiệu quả và cũng không phù hợp” – BS Hiếu Minh nhận định.

Chuyên gia này cũng cảnh báo nguy cơ lệ thuộc khi lạm dụng các sản phẩm tác động lên hệ thần kinh trong thời gian dài. Theo BS Hiếu Minh, người dùng có thể dần hình thành tâm lý phụ thuộc, cảm thấy khó bỏ hoặc luôn cần đến sản phẩm để ổn định cảm xúc. Ngoài ra, việc sử dụng kéo dài còn có thể gây rối loạn tiêu hóa và nhiều tác dụng phụ khác đối với sức khỏe.

“Không nên xem những sản phẩm này như một cách trốn tránh thực tại hay né tránh cảm giác bị bỏ rơi, đau khổ sau đổ vỡ tình cảm. Điều quan trọng là bản thân mỗi người cần học cách chuyển hóa cảm xúc tiêu cực để tránh những tổn thương tâm lý kéo dài trong tương lai” – BS Hiếu Minh khuyến cáo. .

Với những trường hợp cảm thấy buồn bã kéo dài, mất kiểm soát cảm xúc hoặc gặp khó khăn về tâm lý sau chia tay, bác sĩ khuyến cáo nên tìm đến chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ chuyên khoa để được hỗ trợ thay vì tự tìm đến các “thần dược chữa lụy tình” lan truyền trên mạng xã hội.