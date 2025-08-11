Vụ gói thầu 46 tỷ ở Bệnh viện Bạc Liêu: Toàn cảnh và góc nhìn pháp lý

Sau phản hồi từ Công ty 3P, các nút thắt của gói thầu thuê máy MRI tại BVQDY Bạc Liêu đã được làm rõ. Vấn đề còn lại là tính cạnh tranh trong đấu thầu

Sau loạt bài phản ánh của Báo Tri thức & Cuộc sống về "Gói thầu: Thuê máy chụp cộng hưởng từ giai đoạn 2025-2032" (mã TBMT: IB2500218320) tại Bệnh viện Quân Dân y tỉnh Bạc Liêu, tòa soạn đã nhận được mail phản hồi chính thức từ Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P, đơn vị trúng thầu. Phản hồi này đã cung cấp góc nhìn đầy đủ hơn, khép lại các vấn đề mà dư luận quan tâm.

Nguồn MSC

Công ty 3P chính thức lên tiếng

Trong mail gửi đến Báo Tri thức & Cuộc sống, ông Bùi Quang Thắng, Trưởng Phòng Tổng hợp Công ty 3P, đã giải đáp các thắc mắc của báo chí.

Báo Tri thức & Cuộc sống xin trích đăng nguyên văn nội dung phản hồi:

1. Để được phê duyệt trúng gói thầu nêu trên, công ty chúng tôi đã có đề xuất phương án về nhân sự, máy móc, tài chính để thực hiện hợp đồng đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng dịch vụ theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Cụ thể: nhân sự có bằng cấp, chứng chỉ đào tạo về điện tử y sinh và máy cộng hưởng từ; máy móc, thiết bị nhập khẩu chính hãng Siemens; công ty có đủ năng lực về tài chính để thực hiện gói thầu.

2. Giá trúng thầu 46.147.200.000 đồng chỉ là giá ước tính theo kế hoạch sử dụng máy trong 8 năm của chủ đầu tư (bình quân 480.700.000 đồng/tháng). Hình thức hợp đồng của gói thầu là theo đơn giá cố định tính trên mỗi ca chụp cộng hưởng từ (đơn giá 950.000 đồng/ca) và nhà thầu chỉ được thanh toán theo số lượng ca chụp thực tế đã thực hiện được hằng tháng.

3. Giá trúng thầu của công ty là đã tính đủ các chi phí như khấu hao tài sản, lãi vay để đầu tư mua sắm thiết bị, chi phí bảo trì, bảo dưỡng, thay thế phụ tùng trong suốt thời gian cho thuê máy, nhân công quản lý chung và hỗ trợ kỹ thuật, chi phí dự phòng và lợi nhuận kỳ vọng của công ty.

4. Thiết bị trúng thầu là máy MAGNETOM Sempra của hãng Siemens có xuất xứ từ Trung Quốc có chất lượng như các dòng máy tương tự được sản xuất tại Đức. Công ty chúng tôi là nhà phân phối không độc quyền và là đối tác kinh doanh của Siemens tại VN.

Góc nhìn pháp lý và cái kết mở

Phản hồi từ Công ty 3P đã làm rõ nhiều vấn đề, đặc biệt là về cơ cấu giá trị gói thầu. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi về tính cạnh tranh khi chỉ có một nhà thầu tham gia vẫn cần được nhìn nhận một cách khách quan.

Đưa ra phân tích cuối cùng về vụ việc, Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP. HCM, nhận định: "Phản hồi của doanh nghiệp đã cho thấy sự minh bạch. Vấn đề còn lại nằm ở khâu lập hồ sơ mời thầu và thẩm định giá. Luật Đấu thầu 2023 đề cao tính cạnh tranh để đảm bảo hiệu quả kinh tế. Khi chỉ có một nhà thầu, trách nhiệm của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn trong việc chứng minh đơn giá 950.000 đồng/ca là hợp lý, cạnh tranh so với thị trường và có lợi nhất cho đơn vị là rất lớn. Đây là mấu chốt để đảm bảo mục tiêu cuối cùng của công tác đấu thầu là hiệu quả và tiết kiệm, dù chỉ có một nhà thầu tham gia".

Như vậy, các thông tin về gói thầu tại Bệnh viện Quân Dân y tỉnh Bạc Liêu đã được các bên làm rõ. Dư luận kỳ vọng việc triển khai và thực hiện hợp đồng sẽ được giám sát chặt chẽ, đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho người bệnh như mục tiêu đã đề ra.