Thiết bị và Dụng cụ Y khoa 3P: 'Người quen' ngành y tế chuyên cung cấp thiết bị gì?

Là nhà thầu trúng 265 gói thầu, Công ty 3P chuyên sâu vào mảng thiết bị chẩn đoán hình ảnh cao cấp như MRI, CT Scanner, trở thành đối tác quen thuộc của nhiều bệnh viện.

Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ y khoa 3P (gọi tắt là Công ty 3P), đơn vị vừa trúng gói thầu tại Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, là một tên tuổi đáng chú ý trong lĩnh vực đấu thầu thiết bị y tế. Doanh nghiệp có mã số thuế 0101660771, do ông Vương Đình Hùng làm Giám đốc, có địa chỉ tại Số 27 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Hà Nội cũ.

Công ty 3P: Hiệu suất kinh doanh đáng nể, nhà thầu "quen mặt" tại hàng loạt bệnh viện lớn

Theo dữ liệu thống kê, tính đến tháng 7/2025, Công ty 3P đã tham gia tổng cộng 311 gói thầu và trúng 265 gói, đạt tỷ lệ thắng thầu ấn tượng là 85%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) lên tới 1.313.530.961.754 đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp này chưa từng bị xử phạt vi phạm các quy định về đấu thầu.

Sự thành công của Công ty 3P không chỉ thể hiện qua các con số mà còn ở mạng lưới quan hệ rộng khắp với 109 bên mời thầu. Doanh nghiệp này đặc biệt có "duyên" với các gói thầu tại nhiều bệnh viện lớn trên cả nước. Có thể kể đến một số "khách hàng" thân thiết như:

● Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ: Tham gia 18 gói, trúng 17 gói.

● Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình: Tham gia 12 gói, trúng 9 gói.

● Bệnh viện E: Tham gia 10 gói, trúng 9 gói.

● Bệnh viện 19-8, Bộ Công an: Tham gia 8 gói, trúng cả 8 gói.

● Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ: Tham gia 8 gói, trúng cả 8 gói.

Chỉ riêng từ đầu năm 2025 đến nay, Công ty 3P đã trúng nhiều gói thầu giá trị lớn, có thể kể đến như:

● Gói thầu "Cung cấp thiết bị chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng" tại Bệnh viện Nhi Trung ương trị giá 41,4 tỷ đồng (tháng 5/2025).

● Gói thầu "Mua sắm máy siêu âm tổng quát đàn hồi mô gan" tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương trị giá 7,5 tỷ đồng (tháng 6/2025).

● Loạt 4 gói thầu dịch vụ di dời, lắp đặt các hệ thống MRI, DSA, CT Scanner tại Bệnh viện 19-8 với tổng giá trị hơn 6,3 tỷ đồng (tháng 7/2025).

Danh mục sản phẩm kinh doanh cốt lõi của Công ty 3P

Phân tích lịch sử trúng thầu cho thấy Công ty 3P tập trung chuyên sâu vào mảng thiết bị chẩn đoán hình ảnh công nghệ cao. Danh mục sản phẩm và dịch vụ cốt lõi bao gồm:

● Hệ thống chụp cộng hưởng từ (MRI) và hệ thống chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner), chủ yếu của hãng Siemens.

● Các thiết bị chẩn đoán hình ảnh khác như máy X-quang, máy siêu âm.

● Dịch vụ đi kèm: Bảo trì, sửa chữa, cung cấp linh kiện thay thế (như bóng phát tia, cuộn thu ảnh), di dời và lắp đặt hệ thống thiết bị y tế.

Góc nhìn chuyên gia về vị thế thị trường

Chia sẻ về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập nhận định: "Việc một nhà thầu có năng lực tốt, chuyên môn hóa cao và liên tiếp trúng nhiều gói thầu là điều bình thường trong kinh doanh. Pháp luật không cấm điều đó. Tuy nhiên, khi một nhà thầu trúng thầu quá thường xuyên tại một hoặc một nhóm chủ đầu tư, việc giám sát tính minh bạch của quy trình đấu thầu càng cần được chú trọng hơn để tránh các rủi ro tiềm ẩn và đảm bảo hiệu quả của công tác đấu thầu".