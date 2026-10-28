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Xã hội

Vụ cháy nhà khiến 2 cha con tử vong ở Gia Lai: Khởi tố vụ án giết người

Liên quan vụ cháy nhà khiến 2 cha con tử vong vào lúc rạng sáng, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi giết người.

Hà Ngọc Chính

Sáng 28/10, Công an tỉnh Gia Lai thông tin, Cơ quan Điều tra đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi giết người xảy ra tại thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h sáng ngày 26/10, lực lượng chức năng nhận được tin báo về vụ cháy tại nhà anh Huỳnh Tiến L (SN 1983, ở thôn Vĩnh Thái).

Qua lời khai từ phía người thân cùng kết quả khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an nhận định ban đầu nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn và bức xúc trong sinh hoạt gia đình hằng ngày. Từ các chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra nghi vấn ông H.Quy chính là người đã đổ xăng và khóa cửa đốt nhà.

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Hiện trường vụ cháy nhà ở xã Vĩnh Thịnh khiến hai cha con tử vong. Ảnh CTV

Như Tri thức và Cuộc sống đã đưa tin, vụ cháy nhà chết 2 người xảy ra vào ngày 26/10. Vụ việc đã cướp đi sinh mạng của anh H.T. Lực (43 tuổi) cùng con trai là cháu H.G.Bảo (13 tuổi). Ngoài ra, ông Huỳnh Q. (81 tuổi) và bà Nguyễn Thị H. (77 tuổi) – là ông bà nội của cháu bé, bị thương nặng và hiện đang được tích cực điều trị tại Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh.

Được biết, hoàn cảnh gia đình nạn nhân khá khó khăn. Sau khi anh H.T.Lực đã ly hôn, anh và con trai sống cùng ông bà nội, vợ anh L. chuyển về Kon Tum sinh sống.

Ngày 27/10, gia đình đã tổ chức lễ tang, đưa tiễn hai cha con về nơi an nghỉ cuối cùng. Lãnh đạo địa phương cùng các đoàn thể xã Vĩnh Thịnh cũng đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên; đồng thời cử lực lượng hỗ trợ gia đình lo chu toàn hậu sự cho các nạn nhân.

Mời bạn đọc xem video: Khởi tố đối tượng giả bản tin VTV. Nguồn VTV1
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