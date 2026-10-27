Gia Lai kỷ luật 2 chỉ huy trưởng quân sự cấp xã

Ngày 27/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai thông báo kết quả kỳ họp thứ 22. Kỳ họp đã thông qua quyết định thi hành kỷ luật 2 Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Ia Púch và Ia Chia vì các sai phạm.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật Thượng tá Phạm Thanh Tùng, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Púch và Thiếu tá Phạm Văn Tuấn, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Chia.

Ông Phạm Văn Tuấn (ngoài cùng bên trái) bị kỷ luật hình thức cảnh cáo vì các vi phạm trong việc kê khai lịch sử chính trị của bản thân và gia đình vào lý lịch cá nhân. Ảnh VOV/Tây Nguyên

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai, các ông Phạm Thanh Tùng và Phạm Văn Tuấn đã vi phạm quy định của Đảng trong việc kê khai lịch sử chính trị của bản thân và gia đình vào lý lịch cá nhân.

Việc làm trên vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; ảnh hưởng xấu, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi sinh hoạt, công tác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và căn cứ quy định của Đảng, ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Phạm Thanh Tùng bằng hình thức khiển trách; thi hành kỷ luật ông Phạm Văn Tuấn bằng hình thức cảnh cáo.