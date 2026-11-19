Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với tài xế xe ben gây ra vụ tai nạn đặc biệt thương tâm

Danh tính bị can bị bắt tạm giam được xác định là Đinh Xuân Sơn (27 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Trị). Tài xế này bị điều tra để xử lý về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Tài xế Đinh Xuân Sơn bị khởi tố

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Theo hồ sơ điều tra ban đầu, vào khoảng 14h11 ngày 15/11, Sơn điều khiển xe ben lưu thông trên đường Thủ Khoa Huân, hướng từ chợ Búng đi ngã tư Hòa Lân. Khi đến giao lộ đường Thủ Khoa Huân – đường 22 Tháng 12 (thuộc phường Thuận An, TP HCM), Sơn cho xe chuyển hướng rẽ phải thì xảy ra va chạm mạnh với một xe đạp điện đang chạy cùng chiều.

Thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe đạp điện do em Đ.T.M.T. (15 tuổi, ngụ phường Thuận Giao) cầm lái, phía sau chở chị gái là em Đ.T.M.D. (17 tuổi). Cú va chạm bất ngờ khiến cả hai chị em ngã văng xuống mặt đường và không may bị bánh xe ben cán qua. Hậu quả đau lòng, em D. tử vong ngay tại hiện trường; em T. dù được người dân khẩn trương đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng cũng đã không qua khỏi.

Xe ben trước khi rẽ phải gây tai nạn cho hai bé gái đi xe đạp điện

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Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP HCM đã nhanh chóng phong tỏa, tổ chức khám nghiệm hiện trường, kiểm tra kỹ thuật phương tiện và trích xuất toàn bộ dữ liệu camera an ninh quanh khu vực giao lộ. Qua công tác xác minh và đối chiếu chứng cứ, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thảm kịch là do tài xế Đinh Xuân Sơn điều khiển phương tiện chuyển hướng nhưng không bảo đảm an toàn.

Từ vụ tai nạn đau lòng này, Công an TP HCM phát đi khuyến cáo nghiêm khắc đối với người điều khiển phương tiện, đặc biệt là đội ngũ tài xế xe ben, xe tải trọng lớn. Khi chuẩn bị chuyển hướng tại các nút giao, người lái bắt buộc phải chủ động giảm tốc độ, tập trung quan sát kỹ gương chiếu hậu, đặc biệt lưu ý kiểm soát các "điểm mù" quanh thân xe và tuyệt đối nhường đường cho các phương tiện thô sơ, xe hai bánh đang lưu thông cùng chiều.

Bên cạnh ý thức của từng tài xế, cơ quan chức năng cũng yêu cầu các doanh nghiệp vận tải và chủ phương tiện phải đề cao trách nhiệm trong khâu quản lý. Việc thường xuyên kiểm tra điều kiện an toàn xe, quán triệt và nhắc nhở lái xe chấp hành nghiêm quy định về trật tự, an toàn giao thông là yếu tố then chốt để ngăn chặn những bi kịch tương tự tái diễn trên đường phố.