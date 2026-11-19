45 ý tưởng công nghệ Bắc Ninh được trang bị kiến thức trước vòng chung kết
45 dự án, ý tưởng xuất sắc tham gia tập huấn chuyên sâu, hoàn thiện mô hình, nâng cao năng lực, sẵn sàng cho vòng chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Bắc Ninh 2026.
Bảo Ngân
Trong hai ngày 17-18/11, Ban Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Bắc Ninh 2026 tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu cho 45 ý tưởng, dự án vượt qua vòng sơ khảo. Sự kiện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, các chuyên gia và các nhóm tác giả.
Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Phúc Thương chúc mừng 45 tác phẩm xuất sắc, bao gồm 25 dự án và 20 ý tưởng trong lĩnh vực công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, nông nghiệp công nghệ cao, dược liệu và bảo tồn di sản Kinh Bắc và kỳ vọng chương trình sẽ giúp các nhóm hoàn thiện dự án, kết nối chuyên gia và nhà đầu tư để hiện thực hóa giải pháp công nghệ.
Các chuyên gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn 3 nội dung cốt lõi: xây dựng mô hình kinh doanh; lập kế hoạch triển khai và phương án tài chính; kỹ năng thuyết trình, gọi vốn và định giá doanh nghiệp. Các nhóm còn được tư vấn trực tiếp, giải đáp khó khăn cho từng dự án cụ thể.
Hoạt động này thuộc chuỗi sự kiện Techfest Bắc Ninh 2026, nhằm hỗ trợ các nhóm hoàn thiện và nâng cao chất lượng dự án công nghệ, sẵn sàng cho vòng chung kết. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra trong tháng 12/2026.
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Kháng thuốc gia tăng, mỗi người cần dùng kháng sinh có trách nhiệm
Tự ý mua thuốc, dùng sai liều hay ngừng thuốc sớm góp phần tạo ra vi khuẩn kháng thuốc. Hãy dùng kháng sinh đúng chỉ định và chung tay phòng ngừa bệnh.
Tuần lễ Thế giới nâng cao nhận thức về kháng thuốc năm 2026 diễn ra từ ngày 18/11 đến 24/11 với chủ đề “Một sức khỏe, một hành động: Ngăn ngừa kháng thuốc kháng sinh ngay bây giờ”. Sự kiện là lời cảnh báo khẩn thiết về hiểm họa kháng thuốc đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người và nền kinh tế toàn cầu.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tri ân nhà giáo, cam kết tháo gỡ vướng mắc
Ghi nhận những cống hiến của nhà giáo trên cả nước, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết sẽ phối hợp giải quyết vướng mắc về chế độ và cải thiện điều kiện làm việc
Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã có thư chúc mừng gửi tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động ngành Giáo dục, bày tỏ sự tri ân sâu sắc và cam kết tháo gỡ những vướng mắc, áp lực cho đội ngũ thầy cô.
Trong thư chúc mừng ghi ngày 18/11/2026, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn gửi lời thăm hỏi ân cần, tri ân sâu sắc và lời chúc tốt đẹp nhất tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động toàn ngành. Nhắc lại truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc, Bộ trưởng khẳng định qua các thời kỳ từ kháng chiến đến đổi mới và phát triển đất nước, các thế hệ nhà giáo đã bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần bồi đắp nhân cách và khơi dậy khát vọng cho bao thế hệ người Việt Nam.
Bộ trưởng mong lãnh đạo các nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục và chính quyền địa phương "thực sự là chỗ dựa tin cậy của thầy cô". Ảnh moet.gov.vn
Theo Bộ trưởng, Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay diễn ra khi toàn ngành Giáo dục đang nỗ lực đổi mới sâu sắc, triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị với quyết tâm cao để tạo ra những chuyển biến tích cực, thực chất. Bộ trưởng trân trọng ghi nhận và cảm ơn thời gian, công sức, trí tuệ và sự đồng lòng của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý ở mọi cấp học, trình độ đào tạo trên khắp cả nước, đặc biệt là sự bền bỉ của các thầy cô công tác tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.
Bên cạnh việc ghi nhận đóng góp, người đứng đầu ngành Giáo dục cũng thẳng thắn chia sẻ với những áp lực trong công việc và cuộc sống mà thầy cô đang đối diện, cũng như những khó khăn khi một số chế độ, chính sách chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Bộ trưởng bày tỏ sự thấu hiểu trước mong mỏi chính đáng của nhà giáo về việc được lắng nghe, tôn trọng và bảo vệ danh dự, uy tín nghề nghiệp, đồng thời trân trọng sự điềm tĩnh, bao dung và tận tâm của đội ngũ ngay cả khi nỗ lực chưa được ghi nhận đầy đủ hoặc gặp đánh giá thiếu công bằng.
Để giải quyết những vấn đề này, Bộ trưởng cho biết cùng tập thể lãnh đạo Bộ sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc về chế độ, chính sách; đổi mới phương thức quản lý và phối hợp với các cơ quan, địa phương từng bước giải quyết căn cơ những bất cập gây áp lực không đáng có cho nhà giáo. Bộ trưởng mong muốn lãnh đạo các nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục và chính quyền địa phương thực sự là chỗ dựa tin cậy của thầy cô, đồng thời mong phụ huynh tiếp tục thấu hiểu, đồng hành và chia sẻ trách nhiệm giáo dục cùng nhà trường.
Với tinh thần “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn tin tưởng vào trí tuệ, bản lĩnh và tình yêu nghề của đội ngũ nhà giáo Việt Nam để cùng hướng tới sự tiến bộ của người học, nâng cao chất lượng giáo dục và tạo chuyển biến thiết thực trong điều kiện làm việc, đời sống của thầy cô.
Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét, Trung Bộ mưa lớn
Không khí lạnh tiếp tục được tăng cường trong đêm 19/11 và ngày 20/11, khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Rét và mưa dông cũng mở rộng ảnh hưởng đến nhiều khu vực miền Trung.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 19/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ lúc 1h phổ biến từ 18-21 độ. Tại trạm Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.
Trên đất liền, trong ngày 19/11, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ, sau ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ.