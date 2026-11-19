Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã có thư chúc mừng gửi tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động ngành Giáo dục, bày tỏ sự tri ân sâu sắc và cam kết tháo gỡ những vướng mắc, áp lực cho đội ngũ thầy cô .

Trong thư chúc mừng ghi ngày 18/11/2026, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn gửi lời thăm hỏi ân cần, tri ân sâu sắc và lời chúc tốt đẹp nhất tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động toàn ngành . Nhắc lại truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc, Bộ trưởng khẳng định qua các thời kỳ từ kháng chiến đến đổi mới và phát triển đất nước, các thế hệ nhà giáo đã bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần bồi đắp nhân cách và khơi dậy khát vọng cho bao thế hệ người Việt Nam .

Bộ trưởng mong lãnh đạo các nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục và chính quyền địa phương "thực sự là chỗ dựa tin cậy của thầy cô". Ảnh moet.gov.vn

Theo Bộ trưởng, Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay diễn ra khi toàn ngành Giáo dục đang nỗ lực đổi mới sâu sắc, triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị với quyết tâm cao để tạo ra những chuyển biến tích cực, thực chất. Bộ trưởng trân trọng ghi nhận và cảm ơn thời gian, công sức, trí tuệ và sự đồng lòng của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý ở mọi cấp học, trình độ đào tạo trên khắp cả nước, đặc biệt là sự bền bỉ của các thầy cô công tác tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Bên cạnh việc ghi nhận đóng góp, người đứng đầu ngành Giáo dục cũng thẳng thắn chia sẻ với những áp lực trong công việc và cuộc sống mà thầy cô đang đối diện, cũng như những khó khăn khi một số chế độ, chính sách chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Bộ trưởng bày tỏ sự thấu hiểu trước mong mỏi chính đáng của nhà giáo về việc được lắng nghe, tôn trọng và bảo vệ danh dự, uy tín nghề nghiệp, đồng thời trân trọng sự điềm tĩnh, bao dung và tận tâm của đội ngũ ngay cả khi nỗ lực chưa được ghi nhận đầy đủ hoặc gặp đánh giá thiếu công bằng.

Để giải quyết những vấn đề này, Bộ trưởng cho biết cùng tập thể lãnh đạo Bộ sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc về chế độ, chính sách; đổi mới phương thức quản lý và phối hợp với các cơ quan, địa phương từng bước giải quyết căn cơ những bất cập gây áp lực không đáng có cho nhà giáo. Bộ trưởng mong muốn lãnh đạo các nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục và chính quyền địa phương thực sự là chỗ dựa tin cậy của thầy cô, đồng thời mong phụ huynh tiếp tục thấu hiểu, đồng hành và chia sẻ trách nhiệm giáo dục cùng nhà trường.

Với tinh thần “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn tin tưởng vào trí tuệ, bản lĩnh và tình yêu nghề của đội ngũ nhà giáo Việt Nam để cùng hướng tới sự tiến bộ của người học, nâng cao chất lượng giáo dục và tạo chuyển biến thiết thực trong điều kiện làm việc, đời sống của thầy cô.