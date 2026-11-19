Trong lúc tập thể dục, người dân xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) phát hiện thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển, bên cạnh có túi da và thùng xốp rỗng buộc vào người.

Ngày 19/11, thông tin từ UBND xã Thạch Khê (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, người dân địa phương vừa phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển.

Trước đó, khoảng 17h ngày 18/11, người dân phát hiện thi thể nam giới dạt vào bờ biển xã Thạch Khê. Bên cạnh thi thể có một túi da màu nâu và một thùng xốp rỗng được buộc vào người bằng dây chun.

Hiện trường vụ việc.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an xã Thạch Khê và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm, xác minh vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là L.V.C. (SN 1993, trú tại xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), nạn nhân làm nghề giao hàng (shipper), người thân đã đến nhận thi thể.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.