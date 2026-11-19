Ngày 19/11, phiên xét xử sơ thẩm ông Lê Thanh Thản, 76 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Bemes, cựu Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh về tội “Lừa dối khách hàng” cùng 5 bị cáo khác bị xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” kết thúc phần xét hỏi.

Nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện KSND TP Hà Nội đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Thản mức án 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm và phạt bổ sung 100 triệu đồng về tội "Lừa dối khách hàng".

Toàn cảnh phiên toà/ảnh Phùng Anh/ Nguồn VTV

Cùng hầu tòa về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", 5 cựu cán bộ địa phương cũng được đề nghị mức án treo, gồm: Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch phường Kiến Hưng cũ), Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng (cựu Phó Chủ tịch phường Kiến Hưng cũ) và Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông cũ) cùng mức 24 - 30 tháng tù treo; riêng ông Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông cũ) bị đề nghị 18 - 24 tháng tù treo.

Theo cơ quan công tố, quá trình triển khai dự án CT6 Kiến Hưng do Công ty Bemes làm chủ đầu tư, ông Thản đã chỉ đạo xây dựng sai quy hoạch được duyệt (xây thêm tòa CT6C không có trong quy hoạch). Bị cáo sau đó cung cấp thông tin không đúng sự thật về tính pháp lý để bán 519 căn hộ không đủ điều kiện cấp sổ đỏ, thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng, khiến hàng trăm cư dân dù đã sinh sống ổn định nhiều năm vẫn không được công nhận quyền sở hữu nhà ở. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo tuổi đã cao, thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác điều tra và đã chủ động nộp 530 tỷ đồng vào tài khoản cơ quan thi hành án trước phiên xử để khắc phục hậu quả, Viện Kiểm sát đề nghị áp dụng chính sách khoan hồng.

Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị buộc Công ty Bemes hoàn trả toàn bộ tiền mua nhà theo hợp đồng cho các bị hại, đồng thời ông Thản phải liên đới cùng công ty bồi thường phần chênh lệch giữa giá mua ban đầu và giá trị thị trường hiện tại. Theo kết luận định giá tài sản thời điểm tháng 7/2026, 519 căn hộ này có tổng giá trị 2.047 tỷ đồng (trung bình gần 4 tỷ đồng/căn). Đối với 135 căn hộ và nhà thấp tầng thuộc diện phải di dời theo phương án UBND TP Hà Nội phê duyệt ngày 17/11, các hộ dân sẽ bàn giao lại nhà cho Công ty Bemes để khắc phục sai phạm, đổi lại được nhận khoản hoàn trả và bồi thường tương đương đúng giá trị thị trường nhằm giảm thiểu thiệt hại thực tế và bảo đảm an sinh xã hội.