Floracy Intimate Wash bị thu hồi vì công thức lưu hành không khớp hồ sơ công bố. Cục Quản lý Dược cũng đã thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm này.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành hàng loạt văn bản xử lý vi phạm đối với sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ Floracy Intimate Wash do Công ty TNHH sản xuất và đầu tư phát triển Thuận Phát chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, bao gồm quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc, thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố và tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm trong 6 tháng.

Floracy Intimate Wash bị thu hồi vì sai công thức đã công bố

Theo Công văn số 4624/QLD-MP ngày 16/11/2026, Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc đối với lô sản phẩm Dung dịch vệ sinh phụ nữ Floracy Intimate Wash – Hộp 1 chai 125 ml. Thông tin chi tiết ghi trên nhãn lô sản phẩm bị thu hồi gồm: Số tiếp nhận Phiếu công bố: 246070/24/CBMP-QLD (cấp ngày 04/8/2024); Số lô 241278; Ngày sản xuất 04/12/2024; Hạn sử dụng 04/12/2027; Nhà sản xuất: Beyaz Kozmetik Ithalat Ihracat San Ve Tic.Ltd.Ști (Thổ Nhĩ Kỳ); Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH sản xuất và đầu tư phát triển Thuận Phát (Ô 91 + 92 A3, khu đô thị Đại Kim, phường Định Công, TP. Hà Nội); Đơn vị nhập khẩu: Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội (Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Thường Tín, TP. Hà Nội); Đơn vị phân phối là Công ty TNHH dược phẩm VNP (Ô 91 + 92 A3, khu đô thị Đại Kim, phường Định Công, TP. Hà Nội).

Lý do thu hồi được xác định là do sản phẩm mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Công văn số 4624/QLD-MP của Cục Quản lý Dược

Sai lệch từ kiểm nghiệm đến hồ sơ sản xuất

Quyết định xử lý trên được đưa ra căn cứ vào Công văn số 465/TB-TTKN ngày 14/7/2026 kèm Phiếu kiểm nghiệm số 838/PKN ngày 13/7/2026 của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm – Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.

Ảnh minh họa/Nguồn baocongly.vn

Trước đó, cơ quan chức năng đã lấy mẫu lô sản phẩm trên tại Nhà thuốc Tuấn Yên (số 504 Hai Bà Trưng, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) để kiểm tra chất lượng và phát hiện mẫu thử chứa Acid sorbic và muối của nó - thành phần không có trong công thức đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố. Sau khi nhận được văn bản giải trình số 21/2026/CV-TP (ngày 04/8/2026) và số 23/2026/CV-TP (ngày 23/10/2026) của Công ty Thuận Phát cùng tài liệu từ nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ, cơ quan quản lý ghi nhận không có việc sử dụng Acid sorbic hay muối sorbat trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên, quá trình rà soát hồ sơ lô sản xuất lại phát hiện nhiều sai sót nghiêm trọng khác như nhà sản xuất không quy đổi khối lượng nguyên liệu theo hàm lượng thực tế trước khi cân, khiến tỷ lệ các chất không khớp với hồ sơ công bố (Texapon chứa 68% Sodium Laureth Sulfate; Betain 45 chứa 44% Cocamidopropyl Betaine; Teqpon SE chứa 32% Disodium Laureth Sulfosuccinate) và nhầm lẫn tài liệu an toàn hóa chất khi cung cấp MSDS của Galaxy CAPB Plus thay cho Betain 45, và MSDS của Sabosol SE thay cho Teqpon SE.

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố và "cấm cửa" hồ sơ mới trong 6 tháng

Trong ngày 16/11/2026, Cục Quản lý Dược đã ban hành thêm hai văn bản chế tài mạnh tay gồm Quyết định số 1012/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 246070/24/CBMP-QLD đối với sản phẩm Floracy Intimate Wash do công thức lưu thông không đúng hồ sơ công bố, và Công văn số 4623/QLD-MP thông báo tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty TNHH sản xuất và đầu tư phát triển Thuận Phát trong thời gian 06 tháng kể từ ngày ban hành công văn theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT. Hết thời hạn này, nếu doanh nghiệp khắc phục đầy đủ vi phạm và có báo cáo, Cục mới xem xét tiếp nhận hồ sơ trở lại.

Yêu cầu khẩn trương thu hồi và giám sát xử lý

Để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty Thuận Phát phối hợp với Công ty CPC1 Hà Nội và Công ty Dược phẩm VNP gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở phân phối, sử dụng; tiếp nhận sản phẩm trả lại; đồng thời rà soát toàn bộ các lô Floracy Intimate Wash (hộp 1 chai 125 ml) đã nhập khẩu để thu hồi triệt để các lô có vi phạm tương tự (nếu có), báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 05/12/2026 và chịu trách nhiệm về tính trung thực của báo cáo.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TP. Hà Nội có trách nhiệm giám sát chặt chẽ quá trình thu hồi của 3 công ty trên; tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Thuận Phát, xử lý vi phạm theo quy định và báo cáo kết quả về Cục trước ngày 20/12/2026.

Ngoài ra, Sở Y tế các tỉnh, thành phố cần thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc buôn bán, sử dụng lô sản phẩm vi phạm và hoàn trả về cơ sở cung ứng; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.