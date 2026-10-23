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Xã hội

Tai nạn liên hoàn tại Gia Lai khiến 1 người thiệt mạng

Vụ tai nạn nghiêm trọng tại Gia Lai sáng nay khiến một em nhỏ tử vong, hiện đang được các cơ quan điều tra làm rõ.

Hà Ngọc Chính

Theo cơ quan chức năng, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào khoảng 6h30 cùng ngày tại đường liên lô khu sản xuất của Nông trường cà phê Đak Đoa thuộc thôn Kop, xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai.

Vào thời điểm trên, em A.N. (SN 2013, trú tại xã Kon Gang) điều khiển xe đạp điện đang vượt xe công nông cùng chiều do anh Tăm (SN 1995, trú tại xã Kon Gang) điều khiển.

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Hiện trường vụ tai nạn tại đường lô cao su khiến em N. tử vong. Ảnh: Văn Ngọc Lê

Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 81B1-419.xx do anh Tam (SN 1982, trú tại xã Kon Gang) điều khiển. Sau khi va chạm với xe máy, em N. ngã ra đường và bị xe công nông cán qua người khiến em N. tử vong tại chỗ.

Vụ việc đang các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Mời bạn đọc xem video: Hiện trường vụ TNGT khiến 4 người tử vong tại Gia Lai. Nguồn: Hà Chính.
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