43 học sinh INschool nhập viện với triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn và nôn. 9 em đã xuất viện, sức khỏe các em còn lại ổn định.

Ngày 19/11, UBND phường Long Khánh (TP Đồng Nai) đã có báo cáo sơ bộ về vụ việc 43 học sinh của Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và THPT liên kết Quốc tế (INschool) trên địa bàn nghi ngộ độc thực phẩm.

Cụ thể, trong 2 ngày 17 và 18/11, địa phương nhận được thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh (thành phố Đồng Nai) về việc tiếp nhận 43 học sinh của một trường học có dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm, với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn và nôn. Đến sáng 19/11 đã có 9 em xuất viện, 1 em được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (Thành phố Hồ Chí Minh) theo nguyện vọng gia đình, 33 em còn lại được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh sức khỏe đã ổn định.

Ngay khi nhận được tin báo, Ủy ban nhân dân phường Long Khánh đã phối hợp với các đơn vị liên quan và trạm y tế địa phương tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Ảnh minh họa/baochinhphu.vn

Qua rà soát, ngày 16/11, bếp ăn tập thể của trường đã phục vụ bữa sáng gồm burger gà, sữa tươi và bữa trưa có các món cơm trắng, thịt cốt lết nướng BBQ, trứng hấp, cải thìa cà rốt xào dầu hào, canh rong biển thịt bằm, tráng miệng bằng ổi, nhãn cho 778 học sinh, đồng thời cung cấp bữa xế cho 392 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.

Sau khi ghi nhận nhiều học sinh có biểu hiện bất thường, nhà trường đã tiến hành niêm phong, gửi các mẫu thực phẩm sống và chín đến Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh để xét nghiệm, phục vụ công tác xác định nguyên nhân.

UBND phường Long Khánh cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm được sử dụng tại bếp ăn, đồng thời cập nhật tình hình sức khỏe của các học sinh.