Từ 152 hồ sơ đề cử, Hà Nội chọn 30 nhà giáo trẻ xuất sắc để vinh danh, ghi nhận tình yêu nghề, tinh thần đổi mới và nỗ lực ứng dụng công nghệ vào giảng dạy.

Tối 17/11, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu Thủ đô năm 2026, vinh danh những gương mặt xuất sắc trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và công tác Đoàn - Hội - Đội.

Từ 152 hồ sơ đề cử của các đơn vị trực thuộc, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã xét chọn và trao Bằng khen "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp thành phố cho 30 cá nhân xuất sắc. Trong đó, có 2 giáo viên bậc mầm non, 5 giáo viên bậc tiểu học, 8 giáo viên bậc THCS, 4 giáo viên bậc THPT và 11 giảng viên đại học. Dịp này, Thủ đô cũng có 10 nhà giáo trẻ vinh dự được tuyên dương cấp Trung ương.